Моддер добавил BMW M3 GTR из NFS Most Wanted в Cyberpunk 2077

Теперь вы можете стать самым известным гонщиком в Найт-Сити. Моддер под ником ctxrlsec добавил в Cyberpunk 2077 автомобиль BMW M3 GTR, который впервые появился в Need for Speed: Most Wanted.
Это полностью самостоятельный автомобиль, не требующий замены. Как пишет сам автор: "управление почти 1:1 как в NFS MW (2005), да, вы гарантированно никогда не закрутитесь на этой машине, и будете делать сумасшедшие повороты на скорости 150+ миль в час, как в той игре :D".
Скачать шедевр можно бесплатно прямо с нашего сайта, а ниже представлены скриншоты данной модификации.
Ну добавил и добавил, чего бухтеть?
А нафига спрашивается?
Это тачка легенда.
Как я понял, чтобы машина появилась, надо дополнительно ставить ещё моды?
Наномашины не позволят маслу протечь)
Круто выглядит.
Круто, печально, что к этому еще "мешок" модов надо до-ставить.
Эх если бы ещё в Киберпанк 2077 можно было вот так дрифтовать..!
Мне больше интересно где такой мод на скин достать)
мда. еще давай напихай туда с нфс все))))
Машины должны соответствовать миру Cyberpunk. Не нужны старые машины.
Порш Джонни тоже не соответствует?
А почему сейчас некоторые ездят на машинах 50/60/70х годов? И древний порш Джонни дают в игре
старые машины это история, классика. Новые машины которые сейчас выпускают будут историей в году 50
это моды детка, в этом и прелесть ПК, делай, что душе угодно
ну по сравнению с теми уг авто из киберпранка даже это ведро выглядит впечатляющим
хоть бы твое ведро, с которого ты выходишь в сеть, накрылось медным тазом