Моддер добавил BMW M3 GTR из NFS Most Wanted в Cyberpunk 2077 ©

Теперь вы можете стать самым известным гонщиком в Найт-Сити. Моддер под ником ctxrlsec добавил в Cyberpunk 2077 автомобиль BMW M3 GTR, который впервые появился в Need for Speed: Most Wanted.

Это полностью самостоятельный автомобиль, не требующий замены. Как пишет сам автор: "управление почти 1:1 как в NFS MW (2005), да, вы гарантированно никогда не закрутитесь на этой машине, и будете делать сумасшедшие повороты на скорости 150+ миль в час, как в той игре :D".

Скачать шедевр можно бесплатно прямо с нашего сайта, а ниже представлены скриншоты данной модификации.