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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 949 оценок

Моддер добавил BMW M3 GTR из NFS Most Wanted в Cyberpunk 2077

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Procy_on
Новости

Теперь вы можете стать самым известным гонщиком в Найт-Сити. Моддер под ником ctxrlsec добавил в Cyberpunk 2077 автомобиль BMW M3 GTR, который впервые появился в Need for Speed: Most Wanted.

Это полностью самостоятельный автомобиль, не требующий замены. Как пишет сам автор: "управление почти 1:1 как в NFS MW (2005), да, вы гарантированно никогда не закрутитесь на этой машине, и будете делать сумасшедшие повороты на скорости 150+ миль в час, как в той игре :D".

Скачать шедевр можно бесплатно прямо с нашего сайта, а ниже представлены скриншоты данной модификации.

+ ещё 9 картинок
17
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
borsic

Ну добавил и добавил, чего бухтеть?

10
Eclair_93

А нафига спрашивается?

1
6363

Это тачка легенда.

0
natrogrii

Как я понял, чтобы машина появилась, надо дополнительно ставить ещё моды?

Спойлер
0
Ryan-Kuper Begemot

Наномашины не позволят маслу протечь)

0
Skyleq12

Круто выглядит.

0
DОC

Круто, печально, что к этому еще "мешок" модов надо до-ставить.

0
B e s i k

Эх если бы ещё в Киберпанк 2077 можно было вот так дрифтовать..!

0
Agent Qracle

Мне больше интересно где такой мод на скин достать)

0
Леший3

мда. еще давай напихай туда с нфс все))))

-4
DAJIekceu

Машины должны соответствовать миру Cyberpunk. Не нужны старые машины.

-7
ArtemOZR

Порш Джонни тоже не соответствует?

7
caliskan

А почему сейчас некоторые ездят на машинах 50/60/70х годов? И древний порш Джонни дают в игре

3
KANSERVATOR

старые машины это история, классика. Новые машины которые сейчас выпускают будут историей в году 50

1
Илья Ляпин

это моды детка, в этом и прелесть ПК, делай, что душе угодно

2
Wolfenstein

ну по сравнению с теми уг авто из киберпранка даже это ведро выглядит впечатляющим

-11
JIoMTuK

хоть бы твое ведро, с которого ты выходишь в сеть, накрылось медным тазом

1