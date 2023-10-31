Моддер оживляет Найт-Сити с помощью динамичного поведения банд

С выходом версии 2.0 Cyberpunk 2077 наконец-то стала той игрой, которой она должна была быть с самого начала. Однако это не означает, что в ней нет элементов, требующих доработки. Однако CD Projekt RED больше не намерена вносить серьезные изменения, поэтому задача доработки игры легла на плечи моддеров. Один из них, под ником Katane1991, решил сделать виртуальный Найт-Сити более динамичным с помощью мода NIGHT CITY ALIVE, который доступен для скачивания прямо с PlayGround.ru.
Этот эффект достигается несколькими способами:
- Члены банд больше не стоят на одном месте, а могут перемещаться по городу (например, на машинах). Кроме того, различные преступные группировки находятся в разных отношениях друг с другом, что влияет на их решения.
- Изменилось и поведение полиции по отношению к бандам: игнорировать одни банды и преследовать другие.
- Кроме того, мирные жители стали более агрессивными и сильнее реагируют на преступления, совершенные как игроком, так и другими персонажами.
Все это делает игровой мир более динамичным, а перемещение по нему между миссиями перестает быть расслабляющей экскурсией и может удивить новыми ситуациями.
Следует отметить, что для работы модификации необходимо наличие дополнения Phantom Liberty. Также стоит отметить, что мод отлично работает с другими модификациями, который можно найти в разделе "Файлы".
Получается, ждём этот мод в GOTY эдишн?
Так в игре уже есть подобное, не раз замечал банд на машинах. Видел как мальстрем уматывал от когтей, и те и другие вели перестрелку из машины. Мод как и в случае мода с полицией добавляет лишнюю суету, которая поднадоест через часов пять игры, т.к подобное начнет бесить, особенно во время выполнения какого-нибудь квеста. Полиция уже например подбешивала после пары раз, когда случай подстрелил/задавил НПЦ во время квестов/заказов/угонов. Банды кошмарят целые районы города, а тут Ви убивает случайно какого-то ноунейма на дороге и за ней гоняется вся полиция. Причем даже не пытаются схватить, а сразу гасят. Дичь дикая.