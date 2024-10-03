Моддер улучшил и переделал анимации для вида от третьего лица в Cyberpunk 2077

Сегодня моддер Tylerrrrr выпустил пятую версию модификации Every Animation Redone TPP Third Person для Cyberpunk 2077, которая переделывает множество анимаций игры для работы с камерой от третьего лица.

Общий список изменений в пятой версии мода:

Добавлен Ragdoll-эффект при столкновении с людьми - это делает столкновение с ними на улице более реалистичным;

Исправлены все проблемы с лазаньем и прыжками - прыжки через препятствия теперь идеальны;

Исправлены проблемы с наклоном и ориентацией при ходьбе, беге трусцой и спринте;

Исправлено большинство проблем с ближним боем;

Впервые с версии 2.0 обновлены анимации для мужского V. Теперь они должны стать заметно лучше.

По словам моддера, эффекты от столкновения с людьми в игре теперь стали даже лучше, чем в некоторых ААА-играх, таких как Starfield или проектах Ubisoft. Моддер говорит, что после этих анимаций ему уже предложили работу в одной из ААА-студий.

Это практически обязательный мод для тех игроков, кто играет в Cyberpunk 2077 с видом от третьего лица. Несмотря на то, что еще присутствуют некоторые недоработки, мод наконец-то позволяет насладиться игрой с видом от третьего лица.