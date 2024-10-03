Моддер улучшил и переделал анимации для вида от третьего лица в Cyberpunk 2077

Сегодня моддер Tylerrrrr выпустил пятую версию модификации Every Animation Redone TPP Third Person для Cyberpunk 2077, которая переделывает множество анимаций игры для работы с камерой от третьего лица.
Общий список изменений в пятой версии мода:
- Добавлен Ragdoll-эффект при столкновении с людьми - это делает столкновение с ними на улице более реалистичным;
- Исправлены все проблемы с лазаньем и прыжками - прыжки через препятствия теперь идеальны;
- Исправлены проблемы с наклоном и ориентацией при ходьбе, беге трусцой и спринте;
- Исправлено большинство проблем с ближним боем;
- Впервые с версии 2.0 обновлены анимации для мужского V. Теперь они должны стать заметно лучше.
По словам моддера, эффекты от столкновения с людьми в игре теперь стали даже лучше, чем в некоторых ААА-играх, таких как Starfield или проектах Ubisoft. Моддер говорит, что после этих анимаций ему уже предложили работу в одной из ААА-студий.
Это практически обязательный мод для тех игроков, кто играет в Cyberpunk 2077 с видом от третьего лица. Несмотря на то, что еще присутствуют некоторые недоработки, мод наконец-то позволяет насладиться игрой с видом от третьего лица.
местами всё равно странно выглядит, но всяко лучше, чем было
Это версия 3.0. На пятую, пока что, еще нет видео в сети.
Стандарт анимация бега как в Гульман.....
Странно да. Как всегда. А почему "великие и могущественные" не могли завезти полную камеру от третьего лица, спустя 4 года после релиза?)
Так а зачем она нужна? Чтобы было? Все сцены построены с учетом вида от первого лица, весь геймплей тоже. Слишком много работы, чтобы это толково реализовать, а по итогу игрок пару раз затестит и забудет. Я бы в 10 из 10 случаев выбрал чтобы эти человеко-часы ушли на большее количество качественного контента.
А с чего они в принципе это должны были делать в шутере от 1 лица?
Ты бы ещё предъявил, что они за 9 лет не сделали в ведьмаке вид от 1 лица.
При этом, в ещё давно слитой в Инет альфе Киберпанк 2077, до его полной переделки, вид от 3-го лица, был.
На этапе альфы могло быть что угодно, даже моделька персонажа в виде синего куба, что дальше?
На этапе альфы World Of Warcraft выглядел как мод на ВК3, чёт никто не ноет, что они не сделали его 1 в 1 как ВК3.
Хм, почему же? Почему же за целых 4 года не смогли...
Тайна...
Киберпанку нежен вид от третьего лица, спасибо мододелам, что добавили его и надеюсь его допилят до конца. То что его реды не сделали, не значит что игрокам он не интересен, они и так игру допиливали до рабочего состояния 3+ лет, до сих пор там много косяков, например: в миссии "Дворцовый переворот" при втором прохождении был баг, не знаю с чем связан, когда приходишь к джуди на домофоне нет слова позвонить, только открыть, после открытия все стоят как истуканы и не взаимодействуют. Пробовал загружать ранний сейв, не помогло, через команду пропустить миссию, так же, пришлось удалять сейвы и начинать сначала, на форумах так же писали про это и решения ни кто не написал. Это то что было у меня последнее время, а так часто что то косячит. Короче только на мододелов вся надежда что они исправляют косяки разрабов.
Не так давно встретил баг, когда Джеки возвращает тачку Ви. Тачка проваливается под текстуру... Все! Кибербаг пройден, т.к. дальше продвинутся никак нельзя. Загружая сейв, с машиной тупо нельзя взаимодействовать. Есть и другой баг... В миссии "Кошачьи лапы" (вроде так называется) Такэмура тупо стоит. Ни разговоров, ни взаимодействий. Квест с Панам тоже багуется, когда с ней на бронетранспорте катаешься... 1 вражина тупо в затекстурье! Пройти миссию не получается никак! И это не полный список "улучшений" от разрабов!
создаешь себе красивого персонажа, а потом смотришь его только в зеркале или машине. Я уверен что в такой игре как Киберпанк вид от 3 лица должен был быть с самого начала, это упущение не добавить его кто бы что не говорил)
Судя по скрину, норм. ))
Кринж какой-то
Видео бы. Хотя даже если там все так идеально, как описывается, в серьез проходить всю игру от третьего лица едва ли хорошая идея. Все равно что rdr2 от первого лица проходить.
что я упустил пройдя рдр от первого лица?? постановку некоторую, что за спиной Артура происходило?
Есть пара моментов, например жестикуляция, вид сражения в ближнем бою, всякие подмигивания и прочие жесты и мимика персонажа Артура
Почти все анимации персонажа (драк, сюжетные, передвижения, реакций на окружение, рэгдол и т.д.), кроме взаимодействия с оружием, едой и лошадью. Всю постановку и красивые виды, которые создавались с учетом более широкого угла обзора и персонажа, как основной составляющей переднего плана. Большая часть катсцен начинается с плавным наплывом камеры в геймплее (и наоборот её отдалением при выходе из катсцены), что сильно добавляет бесшовности происходящему и усиливает погружение. Геймплей с укрытиями и стрельбой с лошади сильно удобнее из-за большего обзора и отсутствия необходимости выглядывать из укрытия для того, чтобы видеть противника.
У меня поинт то не в том, что проходить rdr2 с камерой от первого лица неправильно, просто игра очевидно делалась под вид от третьего и безумие это отрицать. А базовая интуиция мне подсказывает, что последнее чем я хочу заниматься, это играть от первого лица в игры от разработчика прославившегося экшенами от третьего лица. Мне кажется очевидным, что у них лучше получается. Да и сама игра не пытается мне "продать" режим от первого лица.
я был безмерно рад, когда узнал, что в гта5 будет вид от первого лица ))
Надо будет игру перепройти
стрельба недоступна от 3-го лица...как он там стреляется\режется?
Не фонтан.
А какого уя на скрине типо ГГ прицеливается и стреляет, если в мод такого не поддерживает, и вообще в моде стрелять от третьего лица нельзя( НАEБЩИКИ БЛ..
Выглядит как вид от третьего лица в играх беседки. Вроде есть, а вроде выключил и забыл про это убожество. Нужно быть инакомыслящим чтобы так играть.
При всём уважении, к CD Projekt RED, если бы у Cyberpunk 2077 был бы вид, от 3его лица, то негатива, от игроков, было бы в разы меньше.
Анимации гташные на любителя. Работы ещё куча.
Бред просто, игра выглядит тупо поломанной - Кибер разрабатывался под первое лицо и точка
Вид от третьего лица киберпанку априори не нужен. Это всё равно что Ведьмака 3 переделать под первое лицо, а потом ныть, почему с игрой всё так плохо косо криво и т.д. Всё-таки киберпанк полностью разрабатывался строго как игра от 1 лица, а не от третьего.
С первым лицом чутка поэкспериментировали на ранней стадии разработки. Поняли, что фигня полная. И перешли к нормальному первому лицу почти сразу. И соответственно всё взаимодействие с окружением, все кат-сцены, всё это разработано в итоге строго для 1 лица. Тот случай, когда мододел своим третьим лицом игру только портит, а не улучшает. Точка.
Ты со своей новой фирменной фичей в виде "Точка" -стал ощущаться ещё глупее, чем всегда)
А по факту -любой дурак понимает, что если бы они изначально сделали 3е лицо с качественной анимацией -то Киберпанк был бы намного интереснее как в виде геймплея, так и в визуальном виде, с точки зрения кат-сцен и кинематографичности в целом...
3-4 года, совсем чутка экспериментировали. Рукалицо! Эти рукапопы поняли, что сложнА пилить кучу анимаций и пошли по пути наименьшего сопротивления, ведь даже в Ведьмаке с двумя с половиной анимацией справились кое как. Из-за своей бездарности они потеряли первые годы разработки, лишив в итоге потребителя кучи контента.
вид от третьего лица киберпанку как раз таки был нужен изначально в дополнение к первому. удивляюсь откуда вы такие беретесь вам разрабы киберпука платят походу чтобы вы защищали их жопорукость
В Киберпуке то как раз логичнее делать полноценный вид от 3-го лица, ибо есть создание персонажа. Я еще до релиза удивлялся, почему акцент перешел на 1-е...