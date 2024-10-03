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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 25 684 оценки

Моддер улучшил и переделал анимации для вида от третьего лица в Cyberpunk 2077

AceTheKing

Сегодня моддер Tylerrrrr выпустил пятую версию модификации Every Animation Redone TPP Third Person для Cyberpunk 2077, которая переделывает множество анимаций игры для работы с камерой от третьего лица.

Cyberpunk 2077 "Переделанные анимации для вида от третьего лица"

Общий список изменений в пятой версии мода:

  • Добавлен Ragdoll-эффект при столкновении с людьми - это делает столкновение с ними на улице более реалистичным;
  • Исправлены все проблемы с лазаньем и прыжками - прыжки через препятствия теперь идеальны;
  • Исправлены проблемы с наклоном и ориентацией при ходьбе, беге трусцой и спринте;
  • Исправлено большинство проблем с ближним боем;
  • Впервые с версии 2.0 обновлены анимации для мужского V. Теперь они должны стать заметно лучше.

По словам моддера, эффекты от столкновения с людьми в игре теперь стали даже лучше, чем в некоторых ААА-играх, таких как Starfield или проектах Ubisoft. Моддер говорит, что после этих анимаций ему уже предложили работу в одной из ААА-студий.

Это практически обязательный мод для тех игроков, кто играет в Cyberpunk 2077 с видом от третьего лица. Несмотря на то, что еще присутствуют некоторые недоработки, мод наконец-то позволяет насладиться игрой с видом от третьего лица.

89
59
Комментарии: 59
Ваш комментарий
owigoshi

местами всё равно странно выглядит, но всяко лучше, чем было

15
AceTheKing

Это версия 3.0. На пятую, пока что, еще нет видео в сети.

17
kongydong

Стандарт анимация бега как в Гульман.....

1
InboxM

Странно да. Как всегда. А почему "великие и могущественные" не могли завезти полную камеру от третьего лица, спустя 4 года после релиза?)

15
Dry2Ice

Так а зачем она нужна? Чтобы было? Все сцены построены с учетом вида от первого лица, весь геймплей тоже. Слишком много работы, чтобы это толково реализовать, а по итогу игрок пару раз затестит и забудет. Я бы в 10 из 10 случаев выбрал чтобы эти человеко-часы ушли на большее количество качественного контента.

21
wianewa

А с чего они в принципе это должны были делать в шутере от 1 лица?

Ты бы ещё предъявил, что они за 9 лет не сделали в ведьмаке вид от 1 лица.

-4
RattyCarina Dry2Ice

При этом, в ещё давно слитой в Инет альфе Киберпанк 2077, до его полной переделки, вид от 3-го лица, был.

10
wianewa RattyCarina

На этапе альфы могло быть что угодно, даже моделька персонажа в виде синего куба, что дальше?

На этапе альфы World Of Warcraft выглядел как мод на ВК3, чёт никто не ноет, что они не сделали его 1 в 1 как ВК3.

9
ZAUSA
Странно да. Как всегда. А почему "великие и могущественные" не могли завезти полную камеру от третьего лица, спустя 4 года после релиза?)

Хм, почему же? Почему же за целых 4 года не смогли...

Тайна...

3
Dexter_Morgan_01

Киберпанку нежен вид от третьего лица, спасибо мододелам, что добавили его и надеюсь его допилят до конца. То что его реды не сделали, не значит что игрокам он не интересен, они и так игру допиливали до рабочего состояния 3+ лет, до сих пор там много косяков, например: в миссии "Дворцовый переворот" при втором прохождении был баг, не знаю с чем связан, когда приходишь к джуди на домофоне нет слова позвонить, только открыть, после открытия все стоят как истуканы и не взаимодействуют. Пробовал загружать ранний сейв, не помогло, через команду пропустить миссию, так же, пришлось удалять сейвы и начинать сначала, на форумах так же писали про это и решения ни кто не написал. Это то что было у меня последнее время, а так часто что то косячит. Короче только на мододелов вся надежда что они исправляют косяки разрабов.

8
Sad_Jester

Не так давно встретил баг, когда Джеки возвращает тачку Ви. Тачка проваливается под текстуру... Все! Кибербаг пройден, т.к. дальше продвинутся никак нельзя. Загружая сейв, с машиной тупо нельзя взаимодействовать. Есть и другой баг... В миссии "Кошачьи лапы" (вроде так называется) Такэмура тупо стоит. Ни разговоров, ни взаимодействий. Квест с Панам тоже багуется, когда с ней на бронетранспорте катаешься... 1 вражина тупо в затекстурье! Пройти миссию не получается никак! И это не полный список "улучшений" от разрабов!

1
Аргонафт

создаешь себе красивого персонажа, а потом смотришь его только в зеркале или машине. Я уверен что в такой игре как Киберпанк вид от 3 лица должен был быть с самого начала, это упущение не добавить его кто бы что не говорил)

7
SoRaS3

Судя по скрину, норм. ))

2
Mokou

Кринж какой-то

2
Dry2Ice

Видео бы. Хотя даже если там все так идеально, как описывается, в серьез проходить всю игру от третьего лица едва ли хорошая идея. Все равно что rdr2 от первого лица проходить.

1
r0b0tf00t

что я упустил пройдя рдр от первого лица?? постановку некоторую, что за спиной Артура происходило?

3
taotahu1992 r0b0tf00t

Есть пара моментов, например жестикуляция, вид сражения в ближнем бою, всякие подмигивания и прочие жесты и мимика персонажа Артура

6
Dry2Ice r0b0tf00t

Почти все анимации персонажа (драк, сюжетные, передвижения, реакций на окружение, рэгдол и т.д.), кроме взаимодействия с оружием, едой и лошадью. Всю постановку и красивые виды, которые создавались с учетом более широкого угла обзора и персонажа, как основной составляющей переднего плана. Большая часть катсцен начинается с плавным наплывом камеры в геймплее (и наоборот её отдалением при выходе из катсцены), что сильно добавляет бесшовности происходящему и усиливает погружение. Геймплей с укрытиями и стрельбой с лошади сильно удобнее из-за большего обзора и отсутствия необходимости выглядывать из укрытия для того, чтобы видеть противника.

У меня поинт то не в том, что проходить rdr2 с камерой от первого лица неправильно, просто игра очевидно делалась под вид от третьего и безумие это отрицать. А базовая интуиция мне подсказывает, что последнее чем я хочу заниматься, это играть от первого лица в игры от разработчика прославившегося экшенами от третьего лица. Мне кажется очевидным, что у них лучше получается. Да и сама игра не пытается мне "продать" режим от первого лица.

5
r0b0tf00t Dry2Ice

я был безмерно рад, когда узнал, что в гта5 будет вид от первого лица ))

0
JoKeRD07

Надо будет игру перепройти

0
Oliver Afton

стрельба недоступна от 3-го лица...как он там стреляется\режется?

0
dima25594

Не фонтан.

0
Blimpini

А какого уя на скрине типо ГГ прицеливается и стреляет, если в мод такого не поддерживает, и вообще в моде стрелять от третьего лица нельзя( НАEБЩИКИ БЛ..

0
FatalleZ

Выглядит как вид от третьего лица в играх беседки. Вроде есть, а вроде выключил и забыл про это убожество. Нужно быть инакомыслящим чтобы так играть.

0
pavloalex

При всём уважении, к CD Projekt RED, если бы у Cyberpunk 2077 был бы вид, от 3его лица, то негатива, от игроков, было бы в разы меньше.

-1
JustA_NiceGuy

Анимации гташные на любителя. Работы ещё куча.

-2
Agent Qracle

Бред просто, игра выглядит тупо поломанной - Кибер разрабатывался под первое лицо и точка

-4
Janekste

Вид от третьего лица киберпанку априори не нужен. Это всё равно что Ведьмака 3 переделать под первое лицо, а потом ныть, почему с игрой всё так плохо косо криво и т.д. Всё-таки киберпанк полностью разрабатывался строго как игра от 1 лица, а не от третьего.

С первым лицом чутка поэкспериментировали на ранней стадии разработки. Поняли, что фигня полная. И перешли к нормальному первому лицу почти сразу. И соответственно всё взаимодействие с окружением, все кат-сцены, всё это разработано в итоге строго для 1 лица. Тот случай, когда мододел своим третьим лицом игру только портит, а не улучшает. Точка.

-10
CT3H

Ты со своей новой фирменной фичей в виде "Точка" -стал ощущаться ещё глупее, чем всегда)

А по факту -любой дурак понимает, что если бы они изначально сделали 3е лицо с качественной анимацией -то Киберпанк был бы намного интереснее как в виде геймплея, так и в визуальном виде, с точки зрения кат-сцен и кинематографичности в целом...

10
Миханик Шестеренкин

3-4 года, совсем чутка экспериментировали. Рукалицо! Эти рукапопы поняли, что сложнА пилить кучу анимаций и пошли по пути наименьшего сопротивления, ведь даже в Ведьмаке с двумя с половиной анимацией справились кое как. Из-за своей бездарности они потеряли первые годы разработки, лишив в итоге потребителя кучи контента.

5
Sash4

вид от третьего лица киберпанку как раз таки был нужен изначально в дополнение к первому. удивляюсь откуда вы такие беретесь вам разрабы киберпука платят походу чтобы вы защищали их жопорукость

3
BDmitriy

В Киберпуке то как раз логичнее делать полноценный вид от 3-го лица, ибо есть создание персонажа. Я еще до релиза удивлялся, почему акцент перешел на 1-е...

2