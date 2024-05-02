CD Projekt Red поделилась статистикой из топ-3 самых смертоносных «убийц» в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty за все время с момента релиза в сентябре прошлого года.
Так, больше всего игроков убила «Химера 0005-С М», следом идет «Цербер MK-11», и замыкает тройку даже не босс, а помосты под стадионом Догтауна — сумасшедшие 2,6+ миллиона смертей, всего на 300+ тысяч меньше, чем от «Цербера».
Уважаемые игроки, убедительная просьба: смотрите под ноги!
Мостки под стадионом в Догтауне в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty "убили" более 2,6 миллиона игроков
CD Projekt Red поделилась статистикой из топ-3 самых смертоносных «убийц» в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty за все время с момента релиза в сентябре прошлого года.
Вот криворукие) Хотя ладно признаю, я тоже один раз там убился🤣