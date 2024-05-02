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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 22 672 оценки

Мостки под стадионом в Догтауне в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty "убили" более 2,6 миллиона игроков

Solstice
Новости

CD Projekt Red поделилась статистикой из топ-3 самых смертоносных «убийц» в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty за все время с момента релиза в сентябре прошлого года.

Так, больше всего игроков убила «Химера 0005-С М», следом идет «Цербер MK-11», и замыкает тройку даже не босс, а помосты под стадионом Догтауна — сумасшедшие 2,6+ миллиона смертей, всего на 300+ тысяч меньше, чем от «Цербера».

Уважаемые игроки, убедительная просьба: смотрите под ноги!

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alkatraz7N7

Вот криворукие) Хотя ладно признаю, я тоже один раз там убился🤣

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