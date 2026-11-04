Музыкальный клип к Cyberpunk: Edgerunners 2 раскрыл новые кадры в истории отношений Уика и Авиды

Студия Trigger выпустила музыкальное видео на песню Watson в исполнении Petite Meller при участии Oslo Green. Композиция звучит в титрах Cyberpunk: Edgerunners 2, а сам клип дополняет события второго сезона новыми сценами с Уиком и Авидой.

Ролик показывает, как персонажи познакомились ещё до начала истории аниме, и раскрывает отдельные эпизоды их отношений вплоть до окончательного разрыва. В самом сериале этой стороне сюжета уделили сравнительно мало внимания, поэтому видео добавляет контекст к одной из центральных линий сезона. По своей роли Watson может стать для продолжения тем же, чем I Really Want to Stay at Your House стала для первого Edgerunners: запоминающейся музыкальной визитной карточкой.

Второй сезон вышел на Netflix спустя четыре года после премьеры оригинального сериала и представил совершенно новый состав героев. При этом CD Projekt Red продолжает развивать франшизу и за пределами аниме: в Overwatch готовится коллаборация с косметическими предметами по мотивам обоих сезонов Edgerunners.

Тем временем студия работает над продолжением Cyberpunk 2077, известным под названием Cyberpunk 2. Подробностей об игре пока немного, хотя создатель франшизы Майк Пондсмит ранее говорил о возможном появлении второго города наряду с Найт-Сити.

Не забыла CD Projekt Red и о самой Cyberpunk 2077. К выходу нового сезона Edgerunners игра получила обновление с дополнительными заданиями, изменениями игрового процесса и поддержкой модификаций на консолях. Таким образом, музыкальный клип стал ещё одним способом расширить историю второго сезона, а интерес к сериалу продолжает поддерживать и игровую часть франшизы.