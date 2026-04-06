На Android-смартфоне с 24 ГБ ОЗУ запустили RDR 2, GTA 5 и даже Cyberpunk 2077, получив высокий FPS

Техноблогер под ником ETA Prime опубликовал новую демонстрацию возможностей мобильного гейминга, в которой новейший игровой смартфон Red Magic 11 Golden Saga Edition успешно справляется с запуском тяжеловесных AAA-хитов через эмуляцию. Игры запускаются напрямую на телефоне через приложение GameHub, которое транслирует x86-код для архитектуры Android в реальном времени.

Golden Saga Edition — это улучшенная версия флагмана Red Magic 11 Pro, базирующаяся на передовой мобильной платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5 и оснащенная беспрецедентными 24 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5T. Кроме того, гаджет получил систему активного охлаждения с кулером, а также испарительную камеру с золотым напылением и серебряными элементами для эффективного отвода тепла.

Большая часть тестов проводилась в высокопроизводительных профилях устройства, включая экстремальный режим «Diablo». Наиболее удивительным оказался результат Cyberpunk 2077: ролевой экшен от CD Projekt RED работал при частоте свыше 60 кадров в секунду в разрешении 720p на низких настройках графики благодаря включенной генерации кадров AMD FSR. Если же отключить ИИ-генерацию, смартфон все равно удерживает консольные 30 FPS.

Grand Theft Auto V показала среднюю частоту свыше 60 FPS при езде по городу, в закрытых локациях поднимаясь до 100 кадров в секунду. А Red Dead Redemption 2 табильно выдавала от 40 до 60 кадров с выключенным FSR, на низких общих настройках с сохранением высоких текстур.

Однако, несмотря на феноменальные достижения, мобильная эмуляция современных ПК-игр всё ещё имеет свои ограничения. В Ghost of Tsushima функция генерации кадров FSR попросту не дала ожидаемого прироста производительности, а в одной из частей Resident Evil, несмотря на высокий FPS, наблюдались серьезные баги рендеринга вроде отсутствующих текстур.

Главным препятствием пока для такого гейминга остается энергопотребление и нагрев корпуса. При эмуляции тяжелых проектов процессор смартфона берет от 30 Вт до 40 Вт мощности, что фактически приравнивает телефон по тепловыделению к массивным портативным ПК.