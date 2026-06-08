На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice собрано уже 2 миллиона рублей

Студии GamesVoice удалось собрать уже 2/3 от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На данный момент пользователи пожертвовали свыше 2 миллионов рублей на создание озвучки из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого результата всего за 9 дней с момента анонса проекта.

Судя по хорошим темпам сборов, GamesVoice удастся собрать оставшийся миллион рублей уже в этом месяце.