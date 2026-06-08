На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice собрано уже 2 миллиона рублей

Студии GamesVoice удалось собрать уже 2/3 от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.
На данный момент пользователи пожертвовали свыше 2 миллионов рублей на создание озвучки из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого результата всего за 9 дней с момента анонса проекта.
Судя по хорошим темпам сборов, GamesVoice удастся собрать оставшийся миллион рублей уже в этом месяце.
Вы хотели сказать, что на Сан Андреас. ))
ждем допилинную озвучку от нейронки, как и все озвучки от них! хе...
Вот это темпы! Ещё лямчик и ждём топовую озвучку ))
Всем неверующим, вы смешные, а мы с топовой озвучкой поиграем.
Энтузиазм это конечно хорошо, много донатов от неравнодушных - это хорошо (для энтузиастов), но все уже давно прошли и забыли.. больше похоже на показуху и чисто дать леща этой горе конторе, которая типа ушла от важного для них рынка и выёживается - ок, норм..)