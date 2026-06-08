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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 275 оценок

На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice собрано уже 2 миллиона рублей

AceTheKing AceTheKing

Студии GamesVoice удалось собрать уже 2/3 от суммы, необходимой для создания русской озвучки для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

На данный момент пользователи пожертвовали свыше 2 миллионов рублей на создание озвучки из необходимых 3 миллионов. Студии удалось достичь такого результата всего за 9 дней с момента анонса проекта.

Судя по хорошим темпам сборов, GamesVoice удастся собрать оставшийся миллион рублей уже в этом месяце.

ПК
51
30
Комментарии:  30
Ваш комментарий
Death to Spies

Вы хотели сказать, что на Сан Андреас. ))

25
Ramonruns

ждем допилинную озвучку от нейронки, как и все озвучки от них! хе...

15
North235

Вот это темпы! Ещё лямчик и ждём топовую озвучку ))

12
6363

Всем неверующим, вы смешные, а мы с топовой озвучкой поиграем.

12
Serg_Sigil

Энтузиазм это конечно хорошо, много донатов от неравнодушных - это хорошо (для энтузиастов), но все уже давно прошли и забыли.. больше похоже на показуху и чисто дать леща этой горе конторе, которая типа ушла от важного для них рынка и выёживается - ок, норм..)

12
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