На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty собрали 1 млн рублей за 3 дня - треть бюджета уже закрыта

Фанатская русская озвучка дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от студии GamesVoice неожиданно быстро вышла на серьёзный темп финансирования: за три дня проект собрал уже более 1 млн рублей из необходимых 3 млн. Для подобных инициатив это довольно уверенный старт.

Важная деталь — треть бюджета уже закрыта, и команда переходит к активной фазе производства. Примечательно, что в числе крупных донатов оказался вклад в 250 тысяч рублей от Сергея Анимисова, что дополнительно ускорило сборы и фактически зафиксировало доверие к проекту.

Ранее GamesVoice дала свой комментарий на возможную реакцию CD Projekt RED. На данный момент, как заявляют разработчики, от правообладателя не поступало ни претензий, ни запросов. При этом команда подчёркивает, что никогда не заявляла об официальной поддержке проекта — что важно для юридической прозрачности подобных фанатских инициатив.

Интересной деталью остаётся участие знакомых голосов: к проекту присоединились актёры, ранее озвучивавшие Джонни Сильверхенда и обе версии Ви. Это заметно повышает ожидания — фанатские дубляжи часто страдают от «разрыва привычных голосов», а здесь этого удаётся избежать.

В целом ситуация выглядит как редкий случай, когда фанатский проект по масштабу и темпу финансирования начинает напоминать полноценное производство. И если динамика сохранится, русская версия Phantom Liberty вполне может стать одной из самых заметных неофициальных локализаций последних лет.