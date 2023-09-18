На YouTube вышел фан-фильм и по игре Cyberpunk 2077

До выхода единственного сюжетного расширения для Cyberpunk 2077 осталась всего неделя. Это расширение, получившее название Phantom Liberty, внесет множество изменений, с частью из которых мы сможем уже познакомиться благодаря обновлению 2.0 которое выйдет 21 сентября.
Но и общество вокруг игры не бездействует. Так, вчера на YouTube был выложен полнометражный фан-фильм, действие которого происходит в мире Cyberpunk 2077. История основана на всем, что мы видели в рамках основной сюжетной линии игры, так что это не оригинальный сценарий. В фильме очень творчески использованы все диалоги и сюжетные сцены, знакомые по игре, однако отнюдь не все выглядит как копия 1:1 с другими настройками камеры. К примеру, в некоторых сценах были использованы совершенно другие настройки.
Нельзя не оценить всю самоотдачу и качество проделанной работы. Фильм смонтирован в качестве 4K60 с использованием технологии Path Tracing. Хронометраж составляет почти полтора часа.
Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября 2023 года. Кроме того, вы сможете предварительно загрузить Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на PS5 и Xbox Series X|S за 48 часов до релиза, то есть у вас будет достаточно времени, чтобы подготовиться к выходу расширения.
фигня
Не ПГ плеер!!? А знаете почему? Размер превышает)
Мне вот интересно, в обнове 2.0 поправят лицевые анимации? А то когда персонаж едет на машине или байке, при разговоре рот не открывается.
не фильм, а трейлер на полтора часа, о чем многие в комментах и пишут