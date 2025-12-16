Найт-Сити на максималках: авторы Cyberpunk 2077 празднуют 5 лет розыгрышем RTX 5090

Ролевая игра Cyberpunk 2077 отмечает пятилетие с размахом и приглашает фанатов вновь вернуться в Найт-Сити. В честь юбилея CD Projekt Red запустила масштабное сообщественное событие — конкурс скриншотов «Город легенд», главным призом которого стала флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. Формально день рождения игры пришёлся на 10 декабря, однако празднования растянутся до конца месяца и плавно перейдут в новый год.
Для участия достаточно сделать эффектный кадр во встроенном фоторежиме и опубликовать его в специальной ветке на официальном форуме Cyberpunk 2077 или на Discord-сервере игры. Тематика работ практически не ограничена: разработчики предлагают показать всё, за что игроки любят Найт-Сити — харизматичных персонажей, культовые локации, ночные улицы в неоне или уникальную атмосферу мегаполиса будущего.
Юбилейный конкурс стал символом долгого пути проекта. Несмотря на проблемный релиз в 2020 году, сегодня Cyberpunk 2077 переживает второе рождение: успех в подписке PlayStation Plus и высокий интерес к дополнению «Фантом Либерти» вернули игре массовую аудиторию. Приём работ продлится до 11 января 2026 года, а итоги подведут 6 февраля. Всего выберут десять победителей.
Главный приз — NVIDIA GeForce RTX 5090, а также коллекционная фигурка и постер Displate. Девять призёров получат сувениры без видеокарты. Такой подарок выглядит особенно символично: Cyberpunk 2077 и сегодня остаётся одной из самых требовательных и впечатляющих игр с точки зрения графики. Поток юбилейных скриншотов уже начался, и конкуренция за главный приз обещает быть нешуточной.
10 победителей из нескольких тысяч участников? так себе шансы. да и потом у нихз денег только на 10 карточек хватило? а карточки обычные из магазина или будут с уникальным дизайном? в общем выглдядит как откровеная халтура сродни телеговским бот-рулеткам
Вот именно
Как-бэ карточка-то одна.. Остальные "Девять призёров получат сувениры без видеокарты".
Так что шансы не так себе, а вообще ноль..
крч запустили на 5090. глянули на 28фпс. разочаровались и теперь избавляются от неё.
о монолит, конкурс скриншотов // Денис Лежепеков
Конкурс и призы на уровне блоггеров с 10к подписчиками.
Очередное 100% HAEBalovo не дать не взять, кто в здравом уме будет тратить 2000$ чтобы отдать игроку за скриншот? Очередная куйня от поляков чтобы хоть кто тот покупал их кибербаг 2077 который за столько лет нормально не починили ! Ведь 83 миллионов долларов ушло в карман киану ривза , вот вам добрый самаритянин ваш ривз