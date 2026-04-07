Найт-Сити засияет по-новому: обновление Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 Pro выйдет 8 апреля

Студия CD Projekt RED объявила дату выхода крупного обновления для Cyberpunk 2077 на PlayStation 5 Pro — апдейт станет доступен уже 8 апреля и значительно улучшит техническую сторону игры.

Главные нововведения связаны с графикой и производительностью. Проект получит полноценное 4K-разрешение, улучшенную трассировку лучей и поддержку технологии PSSR — интеллектуального апскейлинга, который повышает чёткость изображения. Благодаря этому Найт-Сити станет ещё более детализированным и живым.

Особое внимание уделено освещению: обновление добавляет продвинутую систему трассировки лучей с поддержкой BVH8, что влияет на тени, отражения и глобальное освещение. Всё это усиливает атмосферу неонового мегаполиса и делает картинку ближе к изначальному художественному замыслу разработчиков.

Игрокам предложат три режима на выбор. Ray Tracing Pro обеспечит максимальное качество графики с частотой до 40 FPS (или 30 FPS без VRR). Режим «Производительность» поднимет частоту кадров до 90 FPS на совместимых дисплеях, а сбалансированный режим предложит сочетание улучшенной графики и стабильных 60 FPS.

Кроме того, Cyberpunk 2077 уже доступна в каталоге PlayStation Plus, что позволит владельцам новой консоли сразу опробовать улучшенную версию. По словам CD Projekt RED, обновление станет лучшим способом погрузиться в мир Найт-Сити и оценить возможности PlayStation 5 Pro.