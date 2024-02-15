Нарративный директор Cyberpunk 2077 гордится сюжетной линией "Цезаря" в боксерском квесте

Экшен Cyberpunk 2077 от первого лица, созданный польской студией CD Projekt RED, открывает перед игроками огромный город не слишком радужного будущего. В ходе прохождения можно познакомиться с множеством разнообразных персонажей, каждый из которых обладает запоминающейся историей. Для нарративного директора Филиппа Вебера особенно запоминающейся вышла сюжетная арка кулачного бойца по кличке "Цезарь". Разработчик признает, что она вышла слишком короткой, но все равно гордится продемонстрированной темой семьи в мире киберпанка.

К большому сожалению, Сесар Диего "Цезарь" и его жена Микаэла не имеют достаточно экранного времени. По мнению Вебера, он хотел бы обогатить их историю большим количеством деталей и лучше познакомить игрока с каждым из них, однако трудности в разработке Cyberpunk 2077 не позволили этого сделать. Как отмечает разработчик, у команды не было большого бюджета и ресурсов на квест "Кровь и кость", где разворачивается история "Цезаря". Тем не менее авторы постарались сделать каждого из представленных бойцов уникальным и запоминающимся, а главной особенностью "Цезаря" стала его семейная жизнь.

Сесар Диего и Микаэла, может быть, и не имеют много экранного времени, но я все равно горжусь тем, что нам удалось рассказать небольшую семейную историю с несколькими запоминающимися моментами.

— заявил разработчик.

Напомним, ранее в CD Projekt RED раскрыли точный хронометраж всех кат-сцен в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Длительность сюжетных роликов из аддона превосходит большинство даже самых длинных фильмов.