Настольная карточная игра по Cyberpunk собрала более $12 миллионов на Kickstarter

Краудфандинговая кампания официальной карточной игры по вселенной Cyberpunk 2077 продолжает стремительно набирать популярность. Проект Cyberpunk Trading Card Game уже собрал свыше 12 миллионов долларов на платформе Kickstarter, значительно превысив первоначальную цель.

Изначально разработчики рассчитывали привлечь около 100 тысяч долларов, однако поддержка фанатов оказалась намного выше ожиданий. Кампания привлекла более 15 тысяч участников и при этом до её завершения остаётся ещё несколько недель.

Такой результат уже позволил проекту установить рекорд — Cyberpunk Trading Card Game стала самой успешной краудфандинговой кампанией среди коллекционных карточных игр.

В игре участникам предстоит собрать собственную команду эджраннеров из персонажей вселенной Cyberpunk и сразиться с противниками за репутацию в Найт-Сити. Проект также делает ставку на уникальные иллюстрации карт и элементы коллекционирования.

Среди наиболее популярных наборов у спонсоров оказался стартовый комплект Netrunner, включающий стартовые колоды и несколько коробок бустеров.

Согласно планам авторов, первая волна отправки наборов спонсорам запланирована на третий квартал 2026 года, а вторая — на конец того же года.