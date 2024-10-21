Настоящая фанатка Cyberpunk 2077 собирается сделать квартиру в стиле апартаментов из игры

На игровом разделе форума Reddit появился необычный пост от девушки из Китая. Не раскрывая своего настоящего имени, она представилась преданной фанаткой мира Cyberpunk 2077, созданного польской студией CD Projekt RED. Ей настолько понравилась работа художников и внимание к деталям, особенно в части внутреннего интерьера зданий, что она решила преобразовать свою квартиру в стиле Cyberpunk 2077.

Судя по всему, это не просто громкие заявления. Девушка твердо намерена воплотить свою мечту в реальность, и у нее уже есть готовый 3D-рендер квартиры, разработанный приглашенными дизайнерами интерьеров. По ее словам, одним из ключевых требований к дизайнеру было личное знакомство с игрой и вселенной Cyberpunk 2077. Благодаря его профессиональным знаниям и личным пожеланиям фанатки, им удалось создать финальный дизайн квартиры в стиле апартаментов из "Площади Корпораций", который можно увидеть на изображениях.

Помещение площадью 70 квадратных метров будет переоборудовано в спальню, ванную комнату, гостиную с большим телевизором, а также рабочую зону и кухню. Всё это будет выполнено в стиле Cyberpunk 2077 с использованием современных технологий. Например, электроэнергия в квартире будет поступать от солнечных панелей, а водоснабжение обеспечит система рециркуляции дождевой воды. Ожидается, что ремонт завершится в июле следующего года, и тогда мы сможем увидеть реальный результат этого необычного проекта.