Настоящая фанатка Cyberpunk 2077 собирается сделать квартиру в стиле апартаментов из игры

На игровом разделе форума Reddit появился необычный пост от девушки из Китая. Не раскрывая своего настоящего имени, она представилась преданной фанаткой мира Cyberpunk 2077, созданного польской студией CD Projekt RED. Ей настолько понравилась работа художников и внимание к деталям, особенно в части внутреннего интерьера зданий, что она решила преобразовать свою квартиру в стиле Cyberpunk 2077.
Судя по всему, это не просто громкие заявления. Девушка твердо намерена воплотить свою мечту в реальность, и у нее уже есть готовый 3D-рендер квартиры, разработанный приглашенными дизайнерами интерьеров. По ее словам, одним из ключевых требований к дизайнеру было личное знакомство с игрой и вселенной Cyberpunk 2077. Благодаря его профессиональным знаниям и личным пожеланиям фанатки, им удалось создать финальный дизайн квартиры в стиле апартаментов из "Площади Корпораций", который можно увидеть на изображениях.
Помещение площадью 70 квадратных метров будет переоборудовано в спальню, ванную комнату, гостиную с большим телевизором, а также рабочую зону и кухню. Всё это будет выполнено в стиле Cyberpunk 2077 с использованием современных технологий. Например, электроэнергия в квартире будет поступать от солнечных панелей, а водоснабжение обеспечит система рециркуляции дождевой воды. Ожидается, что ремонт завершится в июле следующего года, и тогда мы сможем увидеть реальный результат этого необычного проекта.
Ну как сделает, тогда и делайте новостью, а так это просто высосанный из пальца контент.
бонусы не пахнут
сейчас нет проблем, что бы сделать что хочешь. было бы желание и деньги (если хочется быстро)
Как по мне сильно мрачно, давить будет.
ты просто слишком молод, еще не дорос до полного блек аута в квартире=) Но полностью черные стены, потолок и пол это бесценно=)
почему бы и нет,каждый сходит с ума по своему)лишь бы не было войны))
Настоящая фанатка сделала пластику, чтобы выглядеть как Джуди, но получился Смэшер
минусы будут?
фанатизм до добра никогда не доводил
согласен, головы отрезать людям за слова, это такое себе
И дом такой же)
Чем ещё бабам занять себя..
На плане есть зона "Жилая комната" и там обязом должен быть Фидер (или его аналог из того что можно придумать) это краеугольное место любого жилого помещения.
админы, если мона клип команды, что типа самурай?
https://www.youtube.com/watch?v=NkAe30aEG5c
сходу ссорян за оффтопище
сидирэды хоть что-то за полупокеров польских сделали в копилку цивилизации(помимо Коперника)
киберпанк считаю СОБЫТИЕМ, а не только игрой
сожаленья реального будет, если прогнутся под млядский блэкрок
пока фсё
А я собираюсь курить бросить! Почему не сообщаете!!!???
А ты брось курить в стиле Джонни Сильверхенда и будет тебе новость.
И небоскреб какой-нить взорвать еще ...