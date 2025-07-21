"Не нужна нам камера от третьего лица": игроки озвучили, чего действительно хотят от новых патчей Cyberpunk 2077

В конце прошлой недели CD Projekt RED выпустила очередное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 добавил в игру новые автомобили, автопилот и ряд других улучшений. Однако, как это часто бывает, у некоторых геймеров нововведения вызвали не только восторг, но и ностальгию по временам «релизной версии» — с багами, хаосом и странными физическими багами, на которые уже обратили внимание в сообществе.
Тем временем другая часть фанатов уже начала строить ожидания от следующего обновления, если разработчики его когда-нибудь выпустят. На фоне обсуждений возник негласный список желаний игроков, отражающий общее настроение внутри комьюнити. И, вопреки расхожему мнению, камера от третьего лица — вовсе не то, чего действительно ждут поклонники Cyberpunk 2077.
На первом месте в этом списке — долгожданный режим "Новой игры+", который игроки требуют с самого релиза. Несмотря на то что после завершения истории Ви можно вернуться в мир игры, полноценного NG+ с сохранением прокачки, доступом к киберимплантам и оружию на старте по-прежнему нет.
Еще одна популярная идея — расширение романтических линий. Фанаты предлагают добавить полноценные свидания с Панам, Джуди и другими персонажами: будь то ужин, поездка по ночному городу или вечер у костра. Такой подход заметно оживил бы роль Ви в финальных этапах сюжета.
Также игроки просят косметические улучшения — особенно это касается полноценной кастомизации тела, включая хром, импланты и модификации, которые бы визуально отражали путь трансформации главного героя.
Не менее интересной идеей стало добавление экономических механик: например, возможность скупать недвижимость и зарабатывать на аренде, открывая путь к жизни настоящего ночного капиталиста.
Наконец, фанаты просят официальную поддержку модов — особенно на фоне того, как мощно проявило себя моддинг-сообщество на ПК. Возможность модифицировать игру легально и удобно позволила бы игрокам расширять границы Cyberpunk 2077 даже после того, как CDPR полностью переключится на сиквел и новый The Witcher.
Я конечно понимаю что всем не угодить, но блин! слушать только часть игроков, такое себе! ну и ладно, пусть игра остается гофном для гофноедов!
Это не просто "часть игроков".. это балбесы невиданной силы, ибо не нужна им камера от 3 лица, но нужна видите ли кастомизация тела... Ну.... ну не дебилы ль
полностью с вами согласен! де би лы! взяли и превратили в кусок гоФна, вырезав самое сочное! это как в ресторане подать куринные кости, а в меню указано, куринная грудка!
Пока я тут вижу только двоих дебилов сверху :)
И зачем, у нас тут симулятор жизни что ли? Без заработка денег игру не пройти? Зачем пытаться превратить нормальную игру в клон гта с ее кучей бесполезных, разрозненных, добавленных ради пускания пыли в глаза и никак не влияющих на прохождение возможностей, не понимаю
Потому что это игра и она должна приносить удовольствие?
Действительно. Хм, что-то мне мультиплеер Call of Duty не приносит удовольствия, надо чтобы разработчики туда запихнули возможность ходить в качалку, а еще гонки на самолетах. И еще биржу и скупку военных баз. Вот тогда перестрелки начнут приносить удовольствие.
Если она тебе не приносит удовольствия, может это не твоё? Я на релизе играл и ещё тогда кайфанул.
Шляпу какую то просят, новая игра+ это считай годмод, а вот камера от 3 лица действительно не повредила бы // Чёрный Пласч
Чёрный, точняк . пусть тогда сразу с чит энжин играют и со всем шмотом и пушками сразу. Кстати есть такой мод . Сразу тебе лвл любой ствит, все навыки открывает, можешь любые пушки в игре получить. Ну по тачкам давно такой мод есть - можешь любые тачки вызывать. // Илья Прохоров
Это скорее всего плойководы просят, у них и читов нету и игру пришлось купить // Чёрный Пласч
Тоже в начале думал какого хрена нет камеры от 3го, а потом понял когда поиграл что там она мало того что не нужна, так она все испортит
А в ГТА5 и в Свитках это просто дополнительный функционал, да и просто удобно - хочешь играй от первого, хочешь играй от третьего лица. И никакой там атмосферы или погружения в игру эта фича не портит. Что по настоящему мешало проджектам сделать тоже самое, мы, видимо, никогда не узнаем.
Что те что другие, поехавшие. Вместо нового контента, оружие, квесты, враги, локации. Хотят
тупо кастомизацию тел, виды от 3-4-5-10 лица, мде. Просто в пустую засоряют игру, абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЙ хуе**й.
А как вы, балбесы, на кастомизацию любоваться будете без камеры от третьего лица? У каждого зеркала в игре по 3 часа будете торчать?
Заходишь в снаряжение, 4 секунды смотришь на своего перса пока меняешь оружие или шмот, радуешься и играешь дальше, вы болваны, долго еще ныть будете по мусорному 3-му лицу, который АБСОЛЮТНО не нужен в этой игре?
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"Также игроки просят косметические улучшения — особенно это касается полноценной кастомизации тела, включая хром, импланты и модификации, которые бы визуально отражали путь трансформации главного героя."
"Не нужна нам камера от третьего лица"
Это какая-то шиза, а как они тогда собираются на всё это смотреть?
Воображать, или шифтингом баловаться.
Мне нужна официальная камера от 3 лица. Я хочу играть с такой камерой, пусть делают, я им приказываю. Скриньте мой комментарий и отправляйте им на почту. Чтобы в анонсе следующего патча я увидел пометку про новый режим камеры.
хех, ну ты фрик, хех
Хех, а ты пенсил, хех
Кроме сюжетной линии центральной, и буквально нескольких уникальных вторичных сюжетов, в киберпанке не хватает банального - нормальных интересных второстепенных заданий. Это единственное, что нужно добавлять. А все эти раскраски, кастомизации, тачки, это развлечение на один вечер. Они не удерживают долго в игре.
а при чем тут от 3 лица ?
статью читай внимательно
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