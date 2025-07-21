"Не нужна нам камера от третьего лица": игроки озвучили, чего действительно хотят от новых патчей Cyberpunk 2077

В конце прошлой недели CD Projekt RED выпустила очередное обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3 добавил в игру новые автомобили, автопилот и ряд других улучшений. Однако, как это часто бывает, у некоторых геймеров нововведения вызвали не только восторг, но и ностальгию по временам «релизной версии» — с багами, хаосом и странными физическими багами, на которые уже обратили внимание в сообществе.

Тем временем другая часть фанатов уже начала строить ожидания от следующего обновления, если разработчики его когда-нибудь выпустят. На фоне обсуждений возник негласный список желаний игроков, отражающий общее настроение внутри комьюнити. И, вопреки расхожему мнению, камера от третьего лица — вовсе не то, чего действительно ждут поклонники Cyberpunk 2077.

На первом месте в этом списке — долгожданный режим "Новой игры+", который игроки требуют с самого релиза. Несмотря на то что после завершения истории Ви можно вернуться в мир игры, полноценного NG+ с сохранением прокачки, доступом к киберимплантам и оружию на старте по-прежнему нет.

Еще одна популярная идея — расширение романтических линий. Фанаты предлагают добавить полноценные свидания с Панам, Джуди и другими персонажами: будь то ужин, поездка по ночному городу или вечер у костра. Такой подход заметно оживил бы роль Ви в финальных этапах сюжета.

Также игроки просят косметические улучшения — особенно это касается полноценной кастомизации тела, включая хром, импланты и модификации, которые бы визуально отражали путь трансформации главного героя.

Не менее интересной идеей стало добавление экономических механик: например, возможность скупать недвижимость и зарабатывать на аренде, открывая путь к жизни настоящего ночного капиталиста.

Наконец, фанаты просят официальную поддержку модов — особенно на фоне того, как мощно проявило себя моддинг-сообщество на ПК. Возможность модифицировать игру легально и удобно позволила бы игрокам расширять границы Cyberpunk 2077 даже после того, как CDPR полностью переключится на сиквел и новый The Witcher.