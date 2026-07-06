"Не привязывайтесь к персонажам": cценарист Cyberpunk: Edgerunners 2 сравнил второй сезон с мрачными драмами Скорсезе

Создатели аниме Cyberpunk: Edgerunners вновь готовятся разбить сердца зрителей. Второй сезон обещает стать еще более мрачным и кровавым, чем первый, а сценарист открыто призывает фанатов не привязываться к новым героям.
На панели Anime Expo 2026 сценарист Бартош Штыбор поделился интригующими деталями о грядущем сезоне. По его словам, если первый сезон напоминал динамичный боевик в стиле Майкла Бэя, то второй сезон будет больше похож на тяжелую криминальную драму Мартина Скорсезе.
"Не привязывайтесь к персонажам слишком эмоционально", - предупредил Штыбор, и это заявление звучит зловеще, учитывая, как безжалостно первый сезон расправился с Дэвидом и почти всей его командой. Судя по всему, четверых новых главных героев ждет не менее суровая участь.
Интриги добавляет и возможная семейная связь между легендой киберпанка Уиком Кингсли и новой героиней Талией из банды "Мальстрем", а также тяжелая судьба, которая, очевидно, уготована кочевнику Ди и оператору Роману.
Намек на Скорсезе - известного мастера жестоких криминальных эпопей, где смерть главных героев не является чем-то необычным ("Отступники" и "Славные парни" - яркие тому примеры) - не оставляет сомнений в том, что Найт-Сити во втором сезоне вновь утонет в крови.
Несмотря на мрачные прогнозы, реакция на премьерную серию, показанную на панели, уже оказалась восторженной. Продюсеры CD Projekt Red поблагодарили фанатов за то, что те не слили в сеть материалы с закрытого показа. Премьера второго сезона Cyberpunk: Edgerunners состоится на Netflix этой осенью.
В 1м сезоне так быстро все сдохли и я даже никого не запомнил
Да это уже очевидно. Что несколько обесценивает сюжет, ведь и так понятно, что все помрут.
ваще никуда без драммы, подзапарило это - если все живы и счастливы - фу фу фу соевая размазня такого не бывает, наград вам не будет, если перерезать 99% ГГероев - оооо зашибись весч, прям как дома в питере! вот вам Оскар!!!
Посмотрим что на этот раз они придумают
да там и не к кому привязываться. новые персонажи невзрачные. посмотрим, как по характеру будут