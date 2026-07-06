"Не привязывайтесь к персонажам": cценарист Cyberpunk: Edgerunners 2 сравнил второй сезон с мрачными драмами Скорсезе

Создатели аниме Cyberpunk: Edgerunners вновь готовятся разбить сердца зрителей. Второй сезон обещает стать еще более мрачным и кровавым, чем первый, а сценарист открыто призывает фанатов не привязываться к новым героям.

На панели Anime Expo 2026 сценарист Бартош Штыбор поделился интригующими деталями о грядущем сезоне. По его словам, если первый сезон напоминал динамичный боевик в стиле Майкла Бэя, то второй сезон будет больше похож на тяжелую криминальную драму Мартина Скорсезе.

"Не привязывайтесь к персонажам слишком эмоционально", - предупредил Штыбор, и это заявление звучит зловеще, учитывая, как безжалостно первый сезон расправился с Дэвидом и почти всей его командой. Судя по всему, четверых новых главных героев ждет не менее суровая участь.

Интриги добавляет и возможная семейная связь между легендой киберпанка Уиком Кингсли и новой героиней Талией из банды "Мальстрем", а также тяжелая судьба, которая, очевидно, уготована кочевнику Ди и оператору Роману.

Намек на Скорсезе - известного мастера жестоких криминальных эпопей, где смерть главных героев не является чем-то необычным ("Отступники" и "Славные парни" - яркие тому примеры) - не оставляет сомнений в том, что Найт-Сити во втором сезоне вновь утонет в крови.

Несмотря на мрачные прогнозы, реакция на премьерную серию, показанную на панели, уже оказалась восторженной. Продюсеры CD Projekt Red поблагодарили фанатов за то, что те не слили в сеть материалы с закрытого показа. Премьера второго сезона Cyberpunk: Edgerunners состоится на Netflix этой осенью.