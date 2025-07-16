"Не в этот раз": в обновлении 2.3 для Cyberpunk 2077 не будет опции кастомизации имплантатов

Сегодня в 18:00 во время специального прямого эфира CD Projekt Red расскажет подробности обновления 2.3 для Cyberpunk 2077. Новый контент, скорее всего, будет связан с автомобилями. По мнению многих игроков, речь пойдет о расширении возможностей по кастомизации автомобилей. Но это пока только предположения.
Что касается определенности, то стало известно, что в обновлении 2.3 к Cyberpunk 2077 не будет добавлена возможность кастомизации имплантатов (Cyberware). Эту информацию подтвердила Амелия Коржицка, комьюнити-менеджер CDPR, общаясь с игроками.
Хотя некоторые игроки считают, что разработчики могут добавить эту опцию позже, поскольку ее ответ был: «Не в этот раз». При этом, некоторые стараются держать свои эмоции в узде, утверждая, что это всего лишь обычная фраза вежливости, которая на практике означает - Нет.
Выход обновления 2.3 для Cyberpunk 2077 состоится 17 июня, и по размеру оно будет аналогично предыдущему. Напомним, что в патче 2.2, в частности, была добавлена функция изменения цвета автомобилей, улучшен фоторежим, появились новые опции в мастере персонажей и дополнительная миссия.
почему обычный патч преодносят как целое ДЛС?
Потому что весь нынешний пиар компании построен на лжи.
и сколько бы они не обещали не повторять ситуацию с кибером. лож как была так и остается.
вон уже и технодемку по ведьмаку 4 (которая вполне может быть вообще синематиком) преподносят как реальный геймплей. при том что до релиза игры еще 3-4 года. а значит там и альфа билда быть не должно.
от тех рэдов что мы знаем и помним, осталось лишь название. сейчас это совершенно другая компания с другими принципами, подходом и отношением.
Значит игра еще в раннем еще доступе и пока контент пилят?
Выход обновления 2.3 для Cyberpunk 2077 состоится 17 июня и по размеру оно будет аналогично предыдущему. Я что в Будущем? Вчера тоже на PG писали что подробно про обновления расскажут 16 июня. Что происходит? Кто то не знает какой сейчас месяц или просто не знает что есть ещё и Июль? Остановитесь!
Никто не хочет, чтобы лето быстро пролетело(
Оно наполовину уже пролетело
Как обычно..(( такое ощущение, что 2-3 недели и всё...
Очень хочется, чтобы можно было копировать все цвета всех тачек без ограничений.Банд и т.д. Ну,а если возможно будет "снимать" крышу с большинства машин,то вообще 🔥 Большего мне особо и не надо.Ну и если продолжать тему Пэйнта,то так же можно менять любой скин на любом стволе и шмотках.На всех без исключения...
Игра очень мощная, но кастомизация персонажа там вообще не имеет смысла, так как персонажа то ты видишь только в меню или на мотоцикле. Мне б больше усложнение и исправление поведения нпс больше по душе пришлось и больше интерактива. Хотя многое и так модами можно добавить.
А зачем ? Их всеравно не видно кроме рук
Многие любят фоторежимы в играх. Так что оправдано
Бестолковая вещь
Хорошая игра так что не надо забрасывать её.
Cyberpunk 0.22 beta
Ждем релиза в виде "cyberpunk 2"
Я киберпанк уже раз 5 прошёл. А эти патчи для тех кто раз 100 проходит?
Ну и ладно.