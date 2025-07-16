"Не в этот раз": в обновлении 2.3 для Cyberpunk 2077 не будет опции кастомизации имплантатов

Сегодня в 18:00 во время специального прямого эфира CD Projekt Red расскажет подробности обновления 2.3 для Cyberpunk 2077. Новый контент, скорее всего, будет связан с автомобилями. По мнению многих игроков, речь пойдет о расширении возможностей по кастомизации автомобилей. Но это пока только предположения.

Что касается определенности, то стало известно, что в обновлении 2.3 к Cyberpunk 2077 не будет добавлена возможность кастомизации имплантатов (Cyberware). Эту информацию подтвердила Амелия Коржицка, комьюнити-менеджер CDPR, общаясь с игроками.

Хотя некоторые игроки считают, что разработчики могут добавить эту опцию позже, поскольку ее ответ был: «Не в этот раз». При этом, некоторые стараются держать свои эмоции в узде, утверждая, что это всего лишь обычная фраза вежливости, которая на практике означает - Нет.

Выход обновления 2.3 для Cyberpunk 2077 состоится 17 июня, и по размеру оно будет аналогично предыдущему. Напомним, что в патче 2.2, в частности, была добавлена функция изменения цвета автомобилей, улучшен фоторежим, появились новые опции в мастере персонажей и дополнительная миссия.