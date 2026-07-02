"Нехватка бюджета послужила вдохновением": в Cyberpunk 2077 изящно обыграли невозможность создать физику волос

Не секрет, что разработка Cyberpunk 2077 столкнулась с огромным количеством производственных проблем, что потребовало от студии колоссальной работы над ошибками на несколько лет даже после релиза игры. Однако многие элементы проекта, который сегодня восхищает игроков проработкой и мрачным сценарием, на деле стали не следствием задумки, а элегантным решением проблемы ограниченных бюджетов. Об этом недавно рассказал ведущий дизайнер квестов CD Projekt RED Павел Саско.

В сети разговор зашел об агенте корпорации «Милитех» Мередит Стаут. Если во время начальных сюжетных этапов игроки сделают неправильный выбор - сыграют против Мередит или проигнорируют ее план, в дальнейшем ее труп можно будет обнаружить выброшенным на дно залива у порта Уотсона. Помимо традиционного мафиозного приема в виде ног, залитых в бетонный блок, ноги агента были еще и налысо обриты. Геймеры хвалили студию за такой уровень жестокой, маниакальной проработки криминального мира.

И вот, реагируя на один из восторженных постов фаната об этой мрачной «пасхалке», Павел Саско неожиданно решил раскрыть тайну:

Я обожаю вставлять такие скрытые детали в свои квесты... Это лишний раз показывает, что в Найт-Сити никто не застрахован: всегда есть рыба крупнее, и цена ошибки всегда высока. Однако её голова полностью выбрита исключительно потому, что на тот момент у нас в команде просто не было свободных бюджетов и мощностей для создания качественного риггинга и прописывания физики плавного движения волос под водой.

— пояснил дизайнер.

Столкнувшись с таким ограничением, Саско решил переписать этот момент и сделать технический минус органичной частью сюжета, который дополнит жестокий нарратив корпораций.

Мне пришлось выкручиваться со своим дизайном... С антропологической и исторической точек зрения мне этот ход понравился: публичное бритье головы почти всегда в культуре ассоциировалось с унижением, потерей лица и несмываемым позором.

— пояснил создатель квеста. В контексте поражения амбициозной Мередит Стаут от конкурента внутри компании «Милитех», этот акт выглядел максимально логичным и издевательским дополнением к убийству.

«Это лишь один из многих прекрасных примеров того, как технические ограничения зачастую провоцируют самую чистую креативность создателей», — подытожил Павел Саско, в очередной раз доказывая умение польской студии находить изящные пути при жестких барьерах, как это в свое время уже случалось и с проблемами разработки третьего «Ведьмака».