Неизвестные слили исходный код последней версии Cyberpunk 2077 вместе с дополнением

Еще в феврале 2021 года компания CD Projekt RED подверглась массированной атаке хакеров. Злоумышленникам удалось получить доступ к серверам разработчиков и похитить ценные данные о различных проектах студии на почти 100 ГБ. Главной проблемой тогда стала утечка исходного кода Cyberpunk 2077, которая по странному стечению обстоятельств продолжается до сих пор. Пользователи обратили внимание, что некая анонимная группа энтузиастов регулярно обновляет слитый билд игры, добавляя в него файлы с актуальной версией игры.
Прямо сейчас весь исходный код Cyberpunk 2077 размещен на площадке Codeberg от пользователя с ником adamsmasher. Размещенные файлы включают в себя все версии игры, начиная от релизной сборки и заканчивая самой последней — после обновления 2.0. Если утечка исходного кода первых версий игры выглядит логичной после взлома CD Projekt RED, то как там оказались данные актуальной версии остается загадкой.
Любой желающий может перейти на репозиторий и ознакомиться с расшифрованными данными игры. Как отмечают энтузиасты, в версии 2.0 разработчики стали чаще и более детально описывать код игры, что влияет на некоторые механики, поведение персонажей и другие объекты.
Данная утечка раскрывает перед энтузиастами весьма подробное описание работы движка, на котором работает Cyberpunk 2077. Вместе с этим там есть сведения о работе искусственного интеллекта, механиках вождения и многом другом. Это может быть полезно для создания глобальных модов для игры, но сами CD Projekt RED больше не будут поддерживать этот движок. Разработчики в новых проектах переходят на Unreal Engine.
Сами и слили что бы модеры доводили игру до ума 😊
Замеч это делать так, когда можно официально предоставить всё необходимое желающим помочь игре? Не логично.
А сейчас в хайпе игроделов разве есть логика?))) Не смеши.
Хайп от фанатов был когда-то, до выхода игры.
Игра и так то доведена до ума, сюжетка уж точно годная
Вот пускай и делают. Потому что спустя 3 года они мало что навояли. Одни сомнительные заплатки которые нашивались одна по верх другой. И каждая последующая была как будто финально её версией , но не тут то было.! Итог: чуть лучше чем на старте. До сих пор с миром сложно взаимодействовать, вот просто пустотелый мир. (Красивый но Картонный). Меток на карте дохрена а наполнения от этого нет от слова совсем. Не какого отыгрыша, варианты в диалогах как не влияли не на что так оно и осталось. Да и понятно, зачем нужно дописывать контент и в патчах его естественно не будет. Пишут что dlc всё исправит, ну да конечно - ещё одна сюжетка которая вшита в тот же самый корявый мир. Да мне нравится "Cyberpunk"!, но видимо не этот. Я понимаю это не sims, но это Cyberpunk 2077 и в нём должно быть больше социальных моментов, взаимодействий с окружением. Эта вселенная сама напрашивается на это. Но здесь просто пусто.
Мб это такая форма протеста разработчиков против издателей?
Так они сами себе издатель.
Разве? Хм. Значит против начальства или инвесторов.
Вот вот.
Инвесторов*
Мододелы вперёд. Вы дальше сами. После 2.0 мы продолжать не будем.
CD Projekt RED
Глянул сайт. Написано на Swift (сам не работал, но по виду похож на С#, код легко читается), ресурсов похоже нет, только код, собрать игру вряд-ли возможно. Полезно будет мододелам и начинающим разработчикам.
Черти. Вот за такое я ненавижу хакеров.
После своего позора решили слить игру на допил самим игрокам. Дальше позориться уже некуда. Игроки за несколько лет сделают конфетку из этого куска бага.
Бла бла бла... Это уже всё слышали, придумай что то поумнее.