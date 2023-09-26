Неизвестные слили исходный код последней версии Cyberpunk 2077 вместе с дополнением ©

Еще в феврале 2021 года компания CD Projekt RED подверглась массированной атаке хакеров. Злоумышленникам удалось получить доступ к серверам разработчиков и похитить ценные данные о различных проектах студии на почти 100 ГБ. Главной проблемой тогда стала утечка исходного кода Cyberpunk 2077, которая по странному стечению обстоятельств продолжается до сих пор. Пользователи обратили внимание, что некая анонимная группа энтузиастов регулярно обновляет слитый билд игры, добавляя в него файлы с актуальной версией игры.

Прямо сейчас весь исходный код Cyberpunk 2077 размещен на площадке Codeberg от пользователя с ником adamsmasher. Размещенные файлы включают в себя все версии игры, начиная от релизной сборки и заканчивая самой последней — после обновления 2.0. Если утечка исходного кода первых версий игры выглядит логичной после взлома CD Projekt RED, то как там оказались данные актуальной версии остается загадкой.

Любой желающий может перейти на репозиторий и ознакомиться с расшифрованными данными игры. Как отмечают энтузиасты, в версии 2.0 разработчики стали чаще и более детально описывать код игры, что влияет на некоторые механики, поведение персонажей и другие объекты.

Данная утечка раскрывает перед энтузиастами весьма подробное описание работы движка, на котором работает Cyberpunk 2077. Вместе с этим там есть сведения о работе искусственного интеллекта, механиках вождения и многом другом. Это может быть полезно для создания глобальных модов для игры, но сами CD Projekt RED больше не будут поддерживать этот движок. Разработчики в новых проектах переходят на Unreal Engine.