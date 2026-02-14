ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 815 оценок

Нейросеть показала экранизацию Cyberpunk 2077 с актерами Голливуда

Serious Ash Serious Ash
Блогер постарался подобрать звезд, наиболее подходящих для персонажей
Блогер постарался подобрать звезд, наиболее подходящих для персонажей

Автор YouTube-канала RealDrip представил, какие голливудские актеры могли бы сыграть в экранизации Cyberpunk 2077. Блогера постарался подобрать таких звезд, которые похожи на игровых персонажей.

  • Ви — Хью Джекман (цикл «Люди Икс»);
  • Панам — Тристин Мейс (сериал «Дневники вампира»);
  • Эвелин — Марго Робби («Отряд самоубийц»);
  • Мередит — Ребекка Фергюсон («Дюна»);
  • Виктор — Дж.К. Симмонс («Одержимость»);
  • Бестия — Шарлиз Терон (цикл «Форсаж»);
  • Рита — Сидни Суини («Горничная»);
  • Горо — Хироюки Санада («Мортал Комбат»);
  • Джуди — Ана де Армас («Достать ножи»);
  • Мисти — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
  • Озоб — Джон Сина (сериал «Миротворец»);
  • Аврора — Джессика Хенвик («Матрица: Воскрешение»);
  • Сойка — Джемма Чан («Вечные»);
  • Ривер — Майкл Б. Джордан («Грешники»);
  • Ханако — Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж»);
  • Джеки — Дэйв Батиста («Стражи Галактики»);
  • Джонни Сильверхэнд — конечно же, Киану Ривз (франшизы «Матрица» и «Джон Уик»).

Ранее автор Telegram-канала «Джимми Нейрон» представил, как бы выглядела российская телепередача «В мире животных», если бы Николай Дроздов описывал известных фантастических существ. Блогер показал Альфа, Ктулху, Грогу, Чебурашку, балрога и прочих.

Ahnx

"Нейросеть показала". Да вам лечиться надо, я вполне серьёзно.

Холодильник или микроволновка вам ещё ничего не показывает?

4
lucsses

Да, если бы эта нейросеть реально кастингом занималась, мы бы не увидели того дерьма которое называется сериалом "Одни из нас".

2
Rock86

Слушай, а не плохо, очень неплохо даже.

1
antiRed

А ЧЕ ЕПЛЕТ У ЭВЕЛЕН И МИСТИ ОДИН АХАХАХ

1
Аристов--Черный

С таким составом, это была бы самая дорогая экранизация игры. На самом деле, лучше использовать мало известных артистов, чтобы зритель видел персонажа, а не супер-звезду и 1000 её прошлых ролей.

Я вот когда на Круза или Стетхема смотрю, то вижу актёров, а не их персонажей, я даже имена их героев порой не запоминаю...