Нейросеть показала экранизацию Cyberpunk 2077 с актерами Голливуда

Блогер постарался подобрать звезд, наиболее подходящих для персонажей

Автор YouTube-канала RealDrip представил, какие голливудские актеры могли бы сыграть в экранизации Cyberpunk 2077. Блогера постарался подобрать таких звезд, которые похожи на игровых персонажей.

Ви — Хью Джекман (цикл «Люди Икс»);

Панам — Тристин Мейс (сериал «Дневники вампира»);

Эвелин — Марго Робби («Отряд самоубийц»);

Мередит — Ребекка Фергюсон («Дюна»);

Виктор — Дж.К. Симмонс («Одержимость»);

Бестия — Шарлиз Терон (цикл «Форсаж»);

Рита — Сидни Суини («Горничная»);

Горо — Хироюки Санада («Мортал Комбат»);

Джуди — Ана де Армас («Достать ножи»);

Мисти — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);

Озоб — Джон Сина (сериал «Миротворец»);

Аврора — Джессика Хенвик («Матрица: Воскрешение»);

Сойка — Джемма Чан («Вечные»);

Ривер — Майкл Б. Джордан («Грешники»);

Ханако — Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж»);

Джеки — Дэйв Батиста («Стражи Галактики»);

Джонни Сильверхэнд — конечно же, Киану Ривз (франшизы «Матрица» и «Джон Уик»).

