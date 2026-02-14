Нейросеть показала экранизацию Cyberpunk 2077 с актерами Голливуда

Автор YouTube-канала RealDrip представил, какие голливудские актеры могли бы сыграть в экранизации Cyberpunk 2077. Блогера постарался подобрать таких звезд, которые похожи на игровых персонажей.
- Ви — Хью Джекман (цикл «Люди Икс»);
- Панам — Тристин Мейс (сериал «Дневники вампира»);
- Эвелин — Марго Робби («Отряд самоубийц»);
- Мередит — Ребекка Фергюсон («Дюна»);
- Виктор — Дж.К. Симмонс («Одержимость»);
- Бестия — Шарлиз Терон (цикл «Форсаж»);
- Рита — Сидни Суини («Горничная»);
- Горо — Хироюки Санада («Мортал Комбат»);
- Джуди — Ана де Армас («Достать ножи»);
- Мисти — Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд»);
- Озоб — Джон Сина (сериал «Миротворец»);
- Аврора — Джессика Хенвик («Матрица: Воскрешение»);
- Сойка — Джемма Чан («Вечные»);
- Ривер — Майкл Б. Джордан («Грешники»);
- Ханако — Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж»);
- Джеки — Дэйв Батиста («Стражи Галактики»);
- Джонни Сильверхэнд — конечно же, Киану Ривз (франшизы «Матрица» и «Джон Уик»).
Ранее автор Telegram-канала «Джимми Нейрон» представил, как бы выглядела российская телепередача «В мире животных», если бы Николай Дроздов описывал известных фантастических существ. Блогер показал Альфа, Ктулху, Грогу, Чебурашку, балрога и прочих.
"Нейросеть показала". Да вам лечиться надо, я вполне серьёзно.
Холодильник или микроволновка вам ещё ничего не показывает?
Да, если бы эта нейросеть реально кастингом занималась, мы бы не увидели того дерьма которое называется сериалом "Одни из нас".
Слушай, а не плохо, очень неплохо даже.
А ЧЕ ЕПЛЕТ У ЭВЕЛЕН И МИСТИ ОДИН АХАХАХ
С таким составом, это была бы самая дорогая экранизация игры. На самом деле, лучше использовать мало известных артистов, чтобы зритель видел персонажа, а не супер-звезду и 1000 её прошлых ролей.
Я вот когда на Круза или Стетхема смотрю, то вижу актёров, а не их персонажей, я даже имена их героев порой не запоминаю...