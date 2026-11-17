Самообучающийся ИИ сумел захватить вершину рейтинговой таблицы в ChoomBattler — популярном фанатском веб-симуляторе официальной коллекционной карточной игры по мотивам Cyberpunk. Что еще интереснее, создатели игры решили не наказывать автора такого бота и вместо бана превратили непобедимый алгоритм в официального «финального босса» для всех игроков.

Подозрительную активность разработчики заметили, когда один из пользователей стремительно ворвался на первую строчку лидеров рейтинга с 92 победами при всего 5 поражениях, отыграв почти все партии за сутки без перерывов на сон. Связавшись с владельцем учетной записи, разработчики выяснили, что аккаунт управлялся нейросетью, созданной энтузиастом в качестве персонального эксперимента. Подобно алгоритмам AlphaGo от Google DeepMind, бот освоил правила игры с нуля, тренируясь исключительно против копий самого себя на протяжении миллионов партий.

Вместо бана аккаунт исключили из общей таблицы лидеров и вынесли на отдельную плашку в шапке сайта под именем The Rogue AI, что является отсылкой на лор вселенной Cyberpunk - «Искин-отступник». Теперь сразиться с искусственным интеллектом в нерейтинговом матче может абсолютно любой желающий.

Бот подключается как обычный игрок. Сервер передает ему лишь ту информацию, которую видит любой соперник за столом. Алгоритм не имеет доступа к вашей руке, скрытым картам "Легенд" или колоде.

Даже в условиях честной игры искусственный интеллект демонстрирует феноменальную результативность. Процент его побед стабильно держится на отметке около 97%, а актуальная статистика насчитывает более 15,5 тысячи выигранных партий против всего 468 поражений. Те немногие игроки, которым удается обыграть нейросеть, получают редкий памятный значок «Победитель Искина-отступника» в свой профиль.