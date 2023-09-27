Некоторые решения в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty могут привести к блокировке прохождения дополнения ©

Релиз дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 открывает перед игроками новый район для исследования и сюжет в духе шпионских триллеров. Разработчики из студии CD Projekt RED постарались сделать решения игрока во время прохождения новых заданий действительно важными, поэтому некоторые ваши поступки могут кардинально отразиться на дальнейших событиях. Как оказалось, в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty есть решения, которые могут навсегда закрыть доступ ко всему контенту из дополнения.

Разработчиков Cyberpunk 2077 уже стоит похвалить за то, что они решились дать игрокам возможность полностью отказаться от DLC, выбрав определенный путь во время его прохождения. Учитывая тот факт, что дополнение Phantom Liberty платное, это может выглядеть странно, но с другой стороны такое внимание к деталям должно понравиться фанатам олдскульных RPG.

Итак, заблокировать себе прохождение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty можно сразу двумя способами. Во время одного из диалогов с президентом игрок может выбрать вариант "Уйти". Это не просто отложит выполнение квеста, такое решение приведет к провалу его прохождения и заблокирует другие сюжетные задания из DLC. У вас останется возможность исследовать новый район, а через некоторое время вы получите сообщение, что президента удалось вернуть домой и без вашей помощи.

Также, прохождение дополнения можно завершить раньше времени, если после проникновения в Пёсий город не отправиться спасать Розалинд Майерс. В таком случае игрок будет обезврежен нетраннером Сойкой и окажется уже за пределами района.