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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 31 913 оценок

Netflix представил тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners в хорошем качестве

butcher69 butcher69

Netflix представил дебютный тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, подтверждая, что работа над проектом официально стартовала. В ролике не раскрывается сюжет, но атмосфера и стилистика узнаются с первых кадров. Главное: в продолжении не будет Дэвида Мартинеса — история первого сезона завершена.

Как и ранее, над сериалом работает студия Trigger — те самые мастера, что отвечали за оригинал. К режиссуре снова приступил Кай Икараси, а шоу, по словам создателей, станет самостоятельной главой во вселенной Cyberpunk 2077.

Cyberpunk: Edgerunners 2 расскажет новую мрачную историю длиной в 10 эпизодов. Главные темы — искупление, месть и борьба за значимость в мире, где всё подчинено зрелищам и насилию. Впрочем, никаких подробностей о героях или событиях пока не раскрыто.

Дата релиза второго сезона не объявлена, но с выходом тизера стало ясно: Найт-Сити снова зовёт.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Аристов--Черный
Дэвид мёртв...
Но Найт-Сити продолжает жить.

Спойлером не будет соображение о том, что почти все действующие лица помрут к финалу. Это суть Найт-Сити - поганый город сожрёт всех, глупых наёмников и могущественных императоров. В противном случае, это будет отступлением от духа Киберпанка.

3
tokyotakata

Почему бы и не оставить в живых кого-то для того что бы сделать 3й сезон? Почему Найт-Сити = смерть всех героев по итогу? Не могу понять взаимосвязь.

1
Kenn1y

Разве у ГГ в игре не появляется шанс выжить в концовке, которую ввели с дополнение? Да и в оригинале многие знакомы V выживают.

Null Extremis tokyotakata

Потому что классический киберпанк либо оставляет тебя как протагониста фрустрированным и потерявшим всё концовка: The Devil, The Tower либо предлагает тебе сгореть красиво и уйти на своих условиях как в (Don't Fear) The Reaper.

Rey4rtRO

Надеюсь хоть в этом сезоне у протагониста не будет лишней хромосомы, раз уж прошлый поплатился за собственное безрассудство.

1
theatre off tragedy

обычные 2д мульты уже разучились рисовать

всё только в г@вняном анимэ стиле

1
VIONICK08

а что, могли в плохом качестве представить?