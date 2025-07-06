Netflix представил тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners в хорошем качестве

Netflix представил дебютный тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, подтверждая, что работа над проектом официально стартовала. В ролике не раскрывается сюжет, но атмосфера и стилистика узнаются с первых кадров. Главное: в продолжении не будет Дэвида Мартинеса — история первого сезона завершена.
Как и ранее, над сериалом работает студия Trigger — те самые мастера, что отвечали за оригинал. К режиссуре снова приступил Кай Икараси, а шоу, по словам создателей, станет самостоятельной главой во вселенной Cyberpunk 2077.
Cyberpunk: Edgerunners 2 расскажет новую мрачную историю длиной в 10 эпизодов. Главные темы — искупление, месть и борьба за значимость в мире, где всё подчинено зрелищам и насилию. Впрочем, никаких подробностей о героях или событиях пока не раскрыто.
Дата релиза второго сезона не объявлена, но с выходом тизера стало ясно: Найт-Сити снова зовёт.
Спойлером не будет соображение о том, что почти все действующие лица помрут к финалу. Это суть Найт-Сити - поганый город сожрёт всех, глупых наёмников и могущественных императоров. В противном случае, это будет отступлением от духа Киберпанка.
Почему бы и не оставить в живых кого-то для того что бы сделать 3й сезон? Почему Найт-Сити = смерть всех героев по итогу? Не могу понять взаимосвязь.
Разве у ГГ в игре не появляется шанс выжить в концовке, которую ввели с дополнение? Да и в оригинале многие знакомы V выживают.
Потому что классический киберпанк либо оставляет тебя как протагониста фрустрированным и потерявшим всё концовка: The Devil, The Tower либо предлагает тебе сгореть красиво и уйти на своих условиях как в (Don't Fear) The Reaper.
Надеюсь хоть в этом сезоне у протагониста не будет лишней хромосомы, раз уж прошлый поплатился за собственное безрассудство.
обычные 2д мульты уже разучились рисовать
всё только в г@вняном анимэ стиле
а что, могли в плохом качестве представить?