Netflix представил тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners в хорошем качестве

Netflix представил дебютный тизер второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, подтверждая, что работа над проектом официально стартовала. В ролике не раскрывается сюжет, но атмосфера и стилистика узнаются с первых кадров. Главное: в продолжении не будет Дэвида Мартинеса — история первого сезона завершена.

Как и ранее, над сериалом работает студия Trigger — те самые мастера, что отвечали за оригинал. К режиссуре снова приступил Кай Икараси, а шоу, по словам создателей, станет самостоятельной главой во вселенной Cyberpunk 2077.

Cyberpunk: Edgerunners 2 расскажет новую мрачную историю длиной в 10 эпизодов. Главные темы — искупление, месть и борьба за значимость в мире, где всё подчинено зрелищам и насилию. Впрочем, никаких подробностей о героях или событиях пока не раскрыто.

Дата релиза второго сезона не объявлена, но с выходом тизера стало ясно: Найт-Сити снова зовёт.