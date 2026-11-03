NexusMods удалил мод с Талией из Edgerunners 2 для Cyberpunk 2077 из-за ее внешности, хотя это каноничный персонаж

Моддинг-платформа AyakaMods сообщила, что мод с Талией из Edgerunners 2 для Cyberpunk 2077 был удален с NexusMods. Авторы поста утверждают, что официальная причина удаления, скорее всего, связана с правилами платформы о "персонажах, которые выглядят как дети и возрастно-ограниченном/сексуализированном контенте". Мод уже перезалит на сайт AyakaMods под ID 5772.

Контекст вокруг персонажа остается неоднозначным. Талия Янг - персонаж аниме Cyberpunk: Edgerunners 2. В детстве Талия сильно болела и была прикована к постели, из-за чего родители начали устанавливать ей протезы, чтобы вернуть подвижность. Это заложило в ней одержимость модификациями. Впоследствии она возненавидела удушающий контроль родителей и сбежала на улицы Найт-Сити. Некоторые источники указывают возраст около 16 лет. При этом в самом аниме точный возраст персонажа прямо не подтвержден.

AyakaMods позиционирует себя как альтернативную платформу для модов, которые удаляют с NexusMods (часто из-за споров о контенте). Пост быстро набрал тысячи просмотров и сотни лайков, в комментариях идут споры о возрасте персонажа и политике модерации NexusMods. Моды для Cyberpunk 2077, связанные с персонажами из Edgerunners, регулярно появляются и иногда вызывают подобные дискуссии в сообществе.