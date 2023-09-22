Новая аркадная игра в обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077

Во вчерашнем обновлении 2.0 для Cyberpunk 2077 разработчики, помимо прочих более серьезных изменений, представили новую аркадную игру с призами. "Trauma Drama" представляет из себя мини-игру в стиле Contra, содержащую 3 уровня с 6 миссиями, уникальных боссов, 7 видов оружия и 3 вида баффов. Отмечается, что при смерти игрока рестарт обходится в 10 000 баллов.
Участники могут выиграть эксклюзивную униформу Trauma Team и игрушечный AV, который можно разместить в квартире Ви.
Сначала Плотву бы пройти ахаахх
Ещё небольшое изменение они на выходе из клиники вика, когда ви ставят первый глазной имплант оставили котика и его можно ещё погладить. Только не делайте из этого новость пожалуйста 😄