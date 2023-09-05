Новая иллюстрация Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает "храм" правителя Пёсьего города ©

Сюжетное расширение для Cyberpunk 2077 позволит игрокам исследовать новый район — Пёсий город и познакомиться с его местным правителем Куртом Хансеном. Местный лидер не только подчинил под себя все банды и навёл порядок в самом преступном месте Найт-Сити, но и создал свой личный "храм". Логово Курта показали разработчики игры в новом концепт-арте.

Новая иллюстрация раскрывает дизайн так называемого "Святилища Курта". Это место, где обитает Курт Хансен и управляет военизированной бандой "Баргест". Несмотря на то, что они не подчиняются мегакорпорациям, они контролируют целый район Найт-Сити и обладают внушительным бюджетом, о чём говорит их роскошное логово.

Курт вовсе не кровожадный диктатор, как принято считать. Он прирождённый лидер. Толковый управленец, почитаемый своей сворой. Давным-давно его «кинул» прежний наниматель, поэтому Курт провернул рокировочку. Открыл лавочку в святая святых Пасифики. Устроил судьбу, опираясь на свой боевой опыт. Теперь дела идут в гору, уж не знаю, хорошо это или плохо.

Концепт в очередной раз намекнул, что сюжет дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет тесно связан с Куртом Хансеном и его бандой. Вероятно, главный герой сможет посетить его личный "храм" отнюдь не для дружеских переговоров.

Напомним, ранее CD Projekt RED официально объявили о возвращении суперзвезды Лиззи Уиззи из оригинальной игры в дополнении. Также авторы показали остатки музея в Пёсьем городе.

Релиз Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК и консолях.