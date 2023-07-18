Новая иллюстрация показывает "сердце" Пёсьего города в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

Масштабное дополнение для Cyberpunk 2077 обещает добавить в игру интригующий сюжет в духе шпионских триллеров и новый район для исследования под названием Пёсий город. Польская студия CD Projekt RED в новой публикации решила познакомить игроков с главным центром этой локации, которая во многом служит "сердцем" района.

Разработчики Cyberpunk 2077 опубликовали иллюстрацию, на которой изображен Чёрный рынок из расширения Phantom Liberty. Как отмечают авторы игры, именно там совершаются большинство торговых сделок и определяются правила для всего района. Там нет полиции и даже корпораций, поэтому Чёрный рынок стал настоящим "сердцем" Пёсьего города. Игроки здесь смогут найти самый разнообразный ассортимент запрещенных товаров, среди которых будут нелегальные киберимпланты и контрабандное оружие. Вот только с исследованием этого места нужно быть осторожным, за своим порядком там следят прихвостники Хансена.

Про Курта Хансена разработчики поведали в прошлом материале. Отправиться самостоятельно изучать нововведения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty можно будет уже осенью этого года. Релиз дополнения состоится 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.