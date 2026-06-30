Новая вайфу Cyberpunk? Талия Янг из Cyberpunk: Edgerunners 2 за считаные часы покорила сердца десятков тысяч фанатов

После премьеры первого полноценного тизер-трейлера Cyberpunk: Edgerunners 2 внимание поклонников неожиданно оказалось приковано не только к новому сезону, но и к одной из его главных героинь — Талии Янг, связанной с бандой «Мальстрём». За считаные часы после публикации трейлера персонаж стал одной из самых обсуждаемых тем в сообществах Cyberpunk 2077 на Reddit и в X.

Пользователи активно публикуют фан-арты, анимации, мемы и видеомонтажи с Талией, называя её новой «вайфу» вселенной Cyberpunk. Одновременно в сети начали появляться первые фанатские иллюстрации, посвящённые персонажу.

Напомним, всего несколько дней назад CD Projekt Red, Studio Trigger и Netflix официально представили новый актёрский состав аниме, подтвердив, что второй сезон станет самостоятельной 10-серийной историей с новыми героями. Тогда же был опубликован ключевой арт, а 29 июня состоялась премьера первого полноценного тизер-трейлера, в котором впервые показали Талию Янг, Романа Каракса, D и Уика Кингсли в действии. Премьера Cyberpunk: Edgerunners 2 запланирована на осень 2026 года.

По официальному описанию, Талия Янг выросла в корпоративной среде, но позже оказалась в рядах «Мальстрёма», где стала независимой и жестокой девушкой, одержимой культурой киберимплантов своей банды. Именно её яркий дизайн и первые кадры из трейлера, судя по реакции сообщества, сделали Талию главным открытием нового сезона ещё до его выхода.