Новое видео Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 еще раз подчеркивает, что консоль не стоит недооценивать

Новые кадры Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, опубликованные на YouTube пользователем Den Faminico Gamer, дают новый взгляд на порт игры для новейшей консоли Nintendo, подчеркивая, насколько здорово игра выглядит и работает на этой системе, возможно, даже лучше, чем ожидалось. Это еще раз указывает на то, что система может быть недооценена с точки зрения того, чего она может достичь с помощью таких технологий, как NVIDIA DLSS, использование которой в игре подтверждено.

Из каждого показа ясно, что CD Projekt Red приложила серьезные усилия к порту Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, чтобы он выглядел и работал хорошо. Ранее в этом месяце старший вице-президент студии по бизнесу Ян Роснер сообщил, что запуск игры на этой системе не потребовал больших усилий, но заставить ее хорошо работать было проблемой. Хотя пришлось пойти на некоторые компромиссы, они не повлияли на художественное видение игры, что, судя по новым кадрам, определенно так и есть. Тот факт, что вся игра включена в картридж розничного издания, является еще одним признаком того, что CDPR много думали о порте, поскольку они хотели добиться опыта plug-and-play, который дорог пользователям Nintendo, без необходимости дополнительных загрузок.

Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 5 июня, в тот же день, когда консоль выйдет в Северной Америке, Европе и Японии.