Новое видео Cyberpunk 2077 посвящено режиму Overdrive трассировки лучей ©

NVIDIA совместно с CD PROJEKT RED выпустили видео с обзором технологической предварительной версии нового режима трассировки лучей в Cyberpunk 2077, котором Якуб Кнапик, вице-президент и глобальный арт-директор в CD PROJEKT RED, и Павел Козловски, старший инженер-разработчик в NVIDIA, погружаются во все аспекты полной трассировки лучей, также известной как трассировка путей.

Cyberpunk 2077 от CD PROJEKT RED уже является одной из самых технологически продвинутых игр, использующих несколько методов трассировки лучей для рендеринга неоновой подсветки и огромных визуальных эффектов Найт-Сити с невероятным уровнем детализации. Теперь на улицы вышло новое обновление Cyberpunk 2077, в котором представлена предварительная версия технологии Ray Tracing: Overdrive Mode, которая улучшает и без того удивительные визуальные эффекты игры с полной трассировкой лучей, также известной как трассировка пути.

Полная трассировка лучей точно имитирует свет во всей сцене. Он используется художниками по визуальным эффектам для создания кино- и телевизионной графики, неотличимой от реальности, но до появления графических процессоров GeForce RTX с ядрами RT и ускорения NVIDIA DLSS с помощью ИИ полная трассировка лучей в видеоиграх в реальном времени была недоступна. невозможно, потому что это чрезвычайно интенсивно использует GPU.

Предыдущие методы отдельно обращались к трассируемым теням, отражениям и общему освещению для небольшого количества источников света. Полная трассировка лучей моделирует свойства света от практически неограниченного количества источников излучения, обеспечивая физически корректные тени, отражения и глобальное освещение для всех объектов.