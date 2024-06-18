ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 540 оценок

Новое видео показывает работу фанатского мультиплеера для Cyberpunk 2077

Gutsz
Новости

Энтузиаст под ником CyberMP не оставляет своих попыток реализовать в Cyberpunk 2077 полноценный сетевой режим, от которого разработчикам из студии CD Projekt RED пришлось отказаться. Мы писали о его работе в прошлом месяце, когда он вместе с другими игроками провел первое альфа-тестирование мультиплеера. Недавно они провели еще один закрытый тест, который оказался не менее удачным, судя по результатам.

В опубликованном видео от автора модификации можно увидеть, как работает мультиплеер в игре на данном этапе. Сетевой код и некоторые аспекты игрового процесса требуют дополнительной полировки, но уже сейчас разработчику удалось добиться ощутимого прогресса во внедрении сетевой составляющей в Cyberpunk 2077. Теперь фанатский сетевой режим для экшена поддерживает работу пользовательских модификаций. Кроме того, в игре появилась возможность загрузки дополнительных ресурсов прямо с сервера, что может существенно улучшить работу этого режима для всех игроков.

Когда ждать выхода мультиплеера для Cyberpunk 2077 в публичный доступ, не сообщается. У разработчика в планах сосредоточиться на улучшении синхронизации между игроками и добавлении новых функций, среди которых полноценное исследование открытого мира и совместное прохождение заданий.

-3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
zerotooI

Что-то мне подсказывает, что разрабы не просто так отказались от мультиплеера. Мододел тот ещё садомазохист.

2
Пользователь ВКонтакте

Если помнишь их принудили шлак недопиленный викинуть на полки. А сейчас они им не занимаются, возможно просто времени не хватило допилить, а теперь уже и без надобности // Joe Blade Runner

-1
Олег Фамилия

Теоретически же возможно сделать совместное прохождение сюжета? Было бы прикольно, в дайн лайт 2 помню кайфовал проходил на 2ой раз с компанией

0
JustA_NiceGuy

Никто этого делать не будет. Придётся синхронизировать кучу данных, а на это уйдут месяцы, а то и годы работы. И кто будет платить за активность серверов? Тоже модеры?

0
Олег Фамилия JustA_NiceGuy

Я не знаю, ты что не видел знак вопроса?

0
JustA_NiceGuy Олег Фамилия

Я и ответил на твой вопрос.

0
Lvinomord

Лично мне кооп в игре не нужен ,а вот от вторжений как в том же Dark Souls или Watch Dogs,я бы точно не отказался.

0
wianewa

Я вообще не понимаю, что тут делать в мультиплеере. Изначально мёртвая идея,зачем было о ней вообще говорить.

-1
JustA_NiceGuy

Идея не мёртвая. Могли бы сделать упрощённую версию GTA Online. Там всё для этого есть. Квартиры, тачки, тюнинг всего и вся, погони, ко-оп допилить.

1
wianewa JustA_NiceGuy

И что там делать?

0
Garris1304 wianewa

Тебе только что сказали что там делать.

0
SolidSnake14 Garris1304

Да нет, не сказали)))
Нечего там делать, тюнинга в игре даже в сигле в стоке нет, что делать с квартирами не ясно, какие погони тоже не ясно.

Это сингл сюжетная игра, никакой мультиплеер в нее не вписывается.

0
Modern Fear

Эта игра неизлечима

-2