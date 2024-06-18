Новое видео показывает работу фанатского мультиплеера для Cyberpunk 2077

Энтузиаст под ником CyberMP не оставляет своих попыток реализовать в Cyberpunk 2077 полноценный сетевой режим, от которого разработчикам из студии CD Projekt RED пришлось отказаться. Мы писали о его работе в прошлом месяце, когда он вместе с другими игроками провел первое альфа-тестирование мультиплеера. Недавно они провели еще один закрытый тест, который оказался не менее удачным, судя по результатам.
В опубликованном видео от автора модификации можно увидеть, как работает мультиплеер в игре на данном этапе. Сетевой код и некоторые аспекты игрового процесса требуют дополнительной полировки, но уже сейчас разработчику удалось добиться ощутимого прогресса во внедрении сетевой составляющей в Cyberpunk 2077. Теперь фанатский сетевой режим для экшена поддерживает работу пользовательских модификаций. Кроме того, в игре появилась возможность загрузки дополнительных ресурсов прямо с сервера, что может существенно улучшить работу этого режима для всех игроков.
Когда ждать выхода мультиплеера для Cyberpunk 2077 в публичный доступ, не сообщается. У разработчика в планах сосредоточиться на улучшении синхронизации между игроками и добавлении новых функций, среди которых полноценное исследование открытого мира и совместное прохождение заданий.
Что-то мне подсказывает, что разрабы не просто так отказались от мультиплеера. Мододел тот ещё садомазохист.
Если помнишь их принудили шлак недопиленный викинуть на полки. А сейчас они им не занимаются, возможно просто времени не хватило допилить, а теперь уже и без надобности // Joe Blade Runner
Теоретически же возможно сделать совместное прохождение сюжета? Было бы прикольно, в дайн лайт 2 помню кайфовал проходил на 2ой раз с компанией
Никто этого делать не будет. Придётся синхронизировать кучу данных, а на это уйдут месяцы, а то и годы работы. И кто будет платить за активность серверов? Тоже модеры?
Я не знаю, ты что не видел знак вопроса?
Я и ответил на твой вопрос.
Лично мне кооп в игре не нужен ,а вот от вторжений как в том же Dark Souls или Watch Dogs,я бы точно не отказался.
Я вообще не понимаю, что тут делать в мультиплеере. Изначально мёртвая идея,зачем было о ней вообще говорить.
Идея не мёртвая. Могли бы сделать упрощённую версию GTA Online. Там всё для этого есть. Квартиры, тачки, тюнинг всего и вся, погони, ко-оп допилить.
И что там делать?
Тебе только что сказали что там делать.
Да нет, не сказали)))
Нечего там делать, тюнинга в игре даже в сигле в стоке нет, что делать с квартирами не ясно, какие погони тоже не ясно.
Это сингл сюжетная игра, никакой мультиплеер в нее не вписывается.
Эта игра неизлечима