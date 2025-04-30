Новые кадры Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 показывают, как система может превзойти графику уровня PS4

Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 обещает стать одним из самых впечатляющих портов, выпущенных вместе с системой, поскольку последние кадры игры подчеркивают, как более поздняя сборка этой версии RPG с открытым миром от CD Projekt Red уже была улучшена по сравнению с той, которая использовалась для съемки трейлера-презентации.

В новом анализе, опубликованном на YouTube, SuperMetalDave64 демонстрирует новые кадры, выпущенные в рамках серии Nintendo Creator's Voice, подробно рассматривая визуальные эффекты и производительность игры. Наиболее заметное улучшение касается текстур, например, эпизод, где Ви разговаривает с Джонни Сильверхендом в ресторане, содержит более подробные текстуры, чем в том же эпизоде, показанном в трейлере. Кроме того, графические настройки, показанные в новых кадрах, сочетание средних и высоких настроек ПК, что невероятно впечатляет, учитывая аппаратное обеспечение Nintendo Switch 2, и стабильная производительность в Пёсьем городе, требовательном центральном месте дополнения Phantom Liberty, которое не было выпущено на системах предыдущего поколения, подчеркивают, что новая консоль Nintendo определенно способна превзойти уровень графики и производительности PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 вместе с дополнением Phantom Liberty 5 июня, в тот же день, когда система выйдет по всему миру, за некоторыми исключениями, такими как Китай, Центральная Америка и страны Карибского бассейна.