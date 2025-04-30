Новые кадры Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 показывают, как система может превзойти графику уровня PS4

Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 обещает стать одним из самых впечатляющих портов, выпущенных вместе с системой, поскольку последние кадры игры подчеркивают, как более поздняя сборка этой версии RPG с открытым миром от CD Projekt Red уже была улучшена по сравнению с той, которая использовалась для съемки трейлера-презентации.
В новом анализе, опубликованном на YouTube, SuperMetalDave64 демонстрирует новые кадры, выпущенные в рамках серии Nintendo Creator's Voice, подробно рассматривая визуальные эффекты и производительность игры. Наиболее заметное улучшение касается текстур, например, эпизод, где Ви разговаривает с Джонни Сильверхендом в ресторане, содержит более подробные текстуры, чем в том же эпизоде, показанном в трейлере. Кроме того, графические настройки, показанные в новых кадрах, сочетание средних и высоких настроек ПК, что невероятно впечатляет, учитывая аппаратное обеспечение Nintendo Switch 2, и стабильная производительность в Пёсьем городе, требовательном центральном месте дополнения Phantom Liberty, которое не было выпущено на системах предыдущего поколения, подчеркивают, что новая консоль Nintendo определенно способна превзойти уровень графики и производительности PlayStation 4.
Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 вместе с дополнением Phantom Liberty 5 июня, в тот же день, когда система выйдет по всему миру, за некоторыми исключениями, такими как Китай, Центральная Америка и страны Карибского бассейна.
Больше интересна ее автономность. Типо какой смысл от портативки которую нужно заряжать после часа игры.
Нашли с чем сравнивать пс4 2013 года и сыч 2025 года.
А чего бы не сравнивать? Свитч, хоть и гибридная консоль, но все же и портативная. Весьма ограниченый форм-фактор, чтобы впихнуть более менее железо, за более менее вменяемую потребительскую стоимость конечного продукта
ну учитывая что протативка - уместно учитывая что железо особо не прогрессирует и база у 4 плойки до сих пор рабочая, даже поддержку консоли еще не прекратили
Прикол уже старый, но не перестаёт быть актуальным
так оно на пуке так же выглядит.
Да нет, это любая игра на ПК после включения ТАА.
великое достижение