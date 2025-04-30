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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 30 718 оценок

Новые кадры Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 показывают, как система может превзойти графику уровня PS4

monk70 monk70

Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 обещает стать одним из самых впечатляющих портов, выпущенных вместе с системой, поскольку последние кадры игры подчеркивают, как более поздняя сборка этой версии RPG с открытым миром от CD Projekt Red уже была улучшена по сравнению с той, которая использовалась для съемки трейлера-презентации.

В новом анализе, опубликованном на YouTube, SuperMetalDave64 демонстрирует новые кадры, выпущенные в рамках серии Nintendo Creator's Voice, подробно рассматривая визуальные эффекты и производительность игры. Наиболее заметное улучшение касается текстур, например, эпизод, где Ви разговаривает с Джонни Сильверхендом в ресторане, содержит более подробные текстуры, чем в том же эпизоде, показанном в трейлере. Кроме того, графические настройки, показанные в новых кадрах, сочетание средних и высоких настроек ПК, что невероятно впечатляет, учитывая аппаратное обеспечение Nintendo Switch 2, и стабильная производительность в Пёсьем городе, требовательном центральном месте дополнения Phantom Liberty, которое не было выпущено на системах предыдущего поколения, подчеркивают, что новая консоль Nintendo определенно способна превзойти уровень графики и производительности PlayStation 4.

Cyberpunk 2077 выйдет на Nintendo Switch 2 вместе с дополнением Phantom Liberty 5 июня, в тот же день, когда система выйдет по всему миру, за некоторыми исключениями, такими как Китай, Центральная Америка и страны Карибского бассейна.

8
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Dok Rolf

Больше интересна ее автономность. Типо какой смысл от портативки которую нужно заряжать после часа игры.

4
kotasha

Нашли с чем сравнивать пс4 2013 года и сыч 2025 года.

2
PolGhost

А чего бы не сравнивать? Свитч, хоть и гибридная консоль, но все же и портативная. Весьма ограниченый форм-фактор, чтобы впихнуть более менее железо, за более менее вменяемую потребительскую стоимость конечного продукта

1
fortuneismax

ну учитывая что протативка - уместно учитывая что железо особо не прогрессирует и база у 4 плойки до сих пор рабочая, даже поддержку консоли еще не прекратили

-zotik-
1
MNM 777
1
Carissa7517

Прикол уже старый, но не перестаёт быть актуальным

1
Гомер11

так оно на пуке так же выглядит.

2
Рикочико

Да нет, это любая игра на ПК после включения ТАА.

2
MNM 777 Гомер11
WerGC

великое достижение