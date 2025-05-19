Новые сравнения Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 подчеркивают, насколько хорошо выглядит эта версия

В сети были опубликованы новые ранние сравнительные видеоролики Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, подчеркивая, насколько новая версия игры на удивление хорошо держится по сравнению с другими версиями.

Новые сравнительные видеоролики, собранные Blunty, сравнивают последние высококачественные кадры версии Nintendo Switch 2, которыми поделились CD Projekt Red после предоставления ее для японских превью, показывая те же сцены, воссозданные на PlayStation 5, Xbox Series X и на ROG Ally, который имитирует характеристики Steam Deck. Хотя новая версия игры явно проигрывает версиям для PlayStation 5 и Xbox Series X с точки зрения графики и производительности, она очень хорошо с ними справляется, учитывая, что мы говорим о портативном оборудовании.

В сравнении с имитированными характеристиками Steam Deck версия для Nintendo Switch 2 выглядит лучше, хотя этого и следовало ожидать, учитывая, что в отрывке игра, по-видимому, работает в режиме док-станции, поэтому для надлежащего сравнения понадобятся отрывки из портативного режима, которые могут быть не доступны в высоком качестве до запуска.

Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch 2 5 июня, в тот же день, когда консоль выходит в большинстве стран мира.