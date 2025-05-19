ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9 31 056 оценок

Новые сравнения Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 подчеркивают, насколько хорошо выглядит эта версия

monk70 monk70

В сети были опубликованы новые ранние сравнительные видеоролики Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2, подчеркивая, насколько новая версия игры на удивление хорошо держится по сравнению с другими версиями.

Новые сравнительные видеоролики, собранные Blunty, сравнивают последние высококачественные кадры версии Nintendo Switch 2, которыми поделились CD Projekt Red после предоставления ее для японских превью, показывая те же сцены, воссозданные на PlayStation 5, Xbox Series X и на ROG Ally, который имитирует характеристики Steam Deck. Хотя новая версия игры явно проигрывает версиям для PlayStation 5 и Xbox Series X с точки зрения графики и производительности, она очень хорошо с ними справляется, учитывая, что мы говорим о портативном оборудовании.

В сравнении с имитированными характеристиками Steam Deck версия для Nintendo Switch 2 выглядит лучше, хотя этого и следовало ожидать, учитывая, что в отрывке игра, по-видимому, работает в режиме док-станции, поэтому для надлежащего сравнения понадобятся отрывки из портативного режима, которые могут быть не доступны в высоком качестве до запуска.

Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch 2 5 июня, в тот же день, когда консоль выходит в большинстве стран мира.

6
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
AngHou

Нахер твоя статья не нужна, если видео заблочено у половины юэеров

8
kekeskrekes

Только у пенсии с деревень не стоит "запрет" или goodbyedpi, не обобщай

5
Человек-Анекдот

Нахер твой коммент не нужен, если видео не заблочено у другой половины

4
_Virk_ kekeskrekes

у меня тот же гудбайдипиай и запрет не работают.Многие настройки пробовал.Помогает расширение только

_Virk_ kekeskrekes

У меня гудбайдипиай и запрет не работают.Только расширение

kekeskrekes _Virk_

какой провайдер?пк?

Spillik

Вот это я понимаю качество, аж волосы заквадратило.

2
MNM 777
2
Destroited MNM 777

Это лучшее что я видел !

1
sa1958

Да всё отлично с видео.