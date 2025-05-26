Новые сравнения Cyberpunk 2077 на Switch 2 подчеркивают, как игра и технологии прошли долгий путь с версии 1.0

Cyberpunk 2077 прошла долгий путь с момента выпуска версии 1.0, который состоялся в конце 2020 года, но также и технологии, поскольку версия для Nintendo Switch 2 действительно затмевает оригинальный релиз, работающий на PlayStation 4 Pro.

Новое сравнительное видео, созданное Cycu1, демонстрирует недавно опубликованные кадры версии для Nintendo Switch 2, сравнивания их бок о бок с кадрами неисправленной версии 1.0, работающей на PlayStation 4 Pro, легко подчеркивая не только то, насколько игра была улучшена с момента запуска практически по всем фронтам, от стабильности до визуальных эффектов, но и то, насколько хорошо выглядит версия для Switch 2.

Помимо вышеприведенного сравнительного видео, Cycu1 поделился другими, сравнивающими версию Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 с версией для PlayStation 5, работающей с трассировкой лучей, версией для Xbox Series S, последней версией игры, доступной на PlayStation 4 Pro, и версией для ПК, работающей на Steam Deck.

Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch 2 в тот же день, когда система будет выпущена, 5 июня. Новая версия игры будет включать как базовую игру, так и расширение Phantom Liberty, которое будет включено в розничный картридж, не требуя дополнительной загрузки.