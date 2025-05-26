Новые сравнения Cyberpunk 2077 на Switch 2 подчеркивают, как игра и технологии прошли долгий путь с версии 1.0

Cyberpunk 2077 прошла долгий путь с момента выпуска версии 1.0, который состоялся в конце 2020 года, но также и технологии, поскольку версия для Nintendo Switch 2 действительно затмевает оригинальный релиз, работающий на PlayStation 4 Pro.
Новое сравнительное видео, созданное Cycu1, демонстрирует недавно опубликованные кадры версии для Nintendo Switch 2, сравнивания их бок о бок с кадрами неисправленной версии 1.0, работающей на PlayStation 4 Pro, легко подчеркивая не только то, насколько игра была улучшена с момента запуска практически по всем фронтам, от стабильности до визуальных эффектов, но и то, насколько хорошо выглядит версия для Switch 2.
Помимо вышеприведенного сравнительного видео, Cycu1 поделился другими, сравнивающими версию Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 с версией для PlayStation 5, работающей с трассировкой лучей, версией для Xbox Series S, последней версией игры, доступной на PlayStation 4 Pro, и версией для ПК, работающей на Steam Deck.
Cyberpunk 2077 выходит на Nintendo Switch 2 в тот же день, когда система будет выпущена, 5 июня. Новая версия игры будет включать как базовую игру, так и расширение Phantom Liberty, которое будет включено в розничный картридж, не требуя дополнительной загрузки.
Не очень игра, нудная очень, сырая, намного хуже деусэкса в плане стелса и прокачки, стелс полный кал в кп. Не прошел до конца, скипнул. Не рекомендую.
ДеусЭкс - это совсем другой жанр игры.
Зачем ты этому троллю отвечаешь?
пять лет фиксили-фиксили, так и не пофиксили. баги как были, так и остались. физика в игре как была ущербной, так и осталась. надобавляли мыла и радуются. а те, кому лапшу на уши повесили сидят и в ладоши хлопают, какие же поляки молодцы.
Ну когда вышла, в полне играбильна лично у меня работала в плане оптимизации,да и багов которые ломали процесс игры-небыло,были ток забавные.По крайней мере это лучше,чем Сталкер 2.Если эти два проекта сравнивать,проджекты проделали хорошую оптимизацию своей игры,по сравнению с gsc.
И я про ПК версию
Да да. Баги, стелс плохой. Что ещё скажешь?
Мне лично игра очень зашла.Играю с самого релиза.(Без единого мода!)).Кста один из неприятных моментов это что то сделали со Скиппи. Теперь когда он просит прощение за случайный выстрел, он не стреляет...(
Я т оже играл долго но с лицухи ушел на пиратку, и наиграл там еще больше часов. Тупо нравится графика, атмосфера и так далее. После длс решил что буду в пиратку играть с таким отношением.
Cyberpunk 2077 без модинг базы - пусть сами играют. Удивить кого-то графой линейных, прямых объектов можно было еще 2017, но никак в 2025.
Ну и зачем?
Неужели, если кто прошёл будет опять покупать?
сайт отстой видео не тянет, нахрена сюда видосы загружать в 2к, если железо сайта еле-еле выдаёт видео в 720р, пора админам сайта менять на серваке железо
Жесть,на пс 4 игра порезана.