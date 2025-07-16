Новые тачки, квесты и масса других полезностей в патче 2.3 для Cyberpunk 2077

Утомительное ожидание наконец-то подошло к концу! Разработчики из CD Projekt Red наконец-то представили следующее большое обновление для Cyberpunk 2077 — патч 2.3. Перед этим апдейтом было много ажиотажа, ведь игроки ждали нового контента, улучшений и, возможно, даже анонс следующего дополнения к игре. Теперь мы точно знаем, что принесет с собой свежее обновление, которое должно понравиться всем поклонникам игры.

Стоит отметить, что над этим обновлением вновь работала студия Virtuos Studio, в то время как основная команда трудится над сиквелом Cyberpunk 2077.

Ключевые нововведения патча 2.3:

Новые автомобили за выполнение заданий : В игру добавлены 4 новых транспортных средства, некоторые из которых можно получить, выполняя дополнительные задания:

: В игру добавлены 4 новых транспортных средства, некоторые из которых можно получить, выполняя дополнительные задания: Yaiba ARV-Q340 Semimaru : Награда за новое побочное задание (открывается после завершения «Охоты» и «Зверя во мне»). Дополнительное побочное задание открывает для него функцию CrystalCoat™.

: Награда за новое побочное задание (открывается после завершения «Охоты» и «Зверя во мне»). Дополнительное побочное задание открывает для него функцию CrystalCoat™.

Rayfield Caliburn "Mordred" : Награда за новое побочное задание (открывается после завершения «Зверя во мне: Пустоши», «Зверя во мне: Санто-Доминго», «Трансмиссии» и «Поиска и уничтожения»).

: Награда за новое побочное задание (открывается после завершения «Зверя во мне: Пустоши», «Зверя во мне: Санто-Доминго», «Трансмиссии» и «Поиска и уничтожения»).

Yaiba ASM-R250 Muramasa : Награда за новое побочное задание (открывается после покупки 1 автомобиля Yaiba, покупки не менее 3 автомобилей через AUTOFIXER и выполнения «Заявленного преступления: Играешь с огнем…»). Если задание не выполнено, автомобиль можно будет приобрести через AUTOFIXER.

: Награда за новое побочное задание (открывается после покупки 1 автомобиля Yaiba, покупки не менее 3 автомобилей через AUTOFIXER и выполнения «Заявленного преступления: Играешь с огнем…»). Если задание не выполнено, автомобиль можно будет приобрести через AUTOFIXER.

Chevillon Legatus 450 Aquila : Доступен для покупки в AUTOFIXER.

: Доступен для покупки в AUTOFIXER. Поддержка автопилота (AutoDrive) : Эта передовая функция автономного вождения доставит вас к выбранному пункту назначения (цель задания или поставленная метка на карте). Если цель не задана, автомобиль будет неспешно катать вас по улицам Найт-Сити. Просто сядьте в любое из ваших транспортных средств, убедитесь, что вы на дороге, и удерживайте H (ПК) / левый стик (консоли), чтобы активировать. Эта функция отключается при вступлении в бой или при сильном повреждении автомобиля.

: Эта передовая функция автономного вождения доставит вас к выбранному пункту назначения (цель задания или поставленная метка на карте). Если цель не задана, автомобиль будет неспешно катать вас по улицам Найт-Сити. Просто сядьте в любое из ваших транспортных средств, убедитесь, что вы на дороге, и удерживайте H (ПК) / левый стик (консоли), чтобы активировать. Эта функция отключается при вступлении в бой или при сильном повреждении автомобиля. Кинематографическая камера для AutoDrive : Удерживайте Q (ПК) / стрелку вправо (консоли), чтобы активировать. Отдыхайте и наслаждайтесь кинематографическими видами Найт-Сити, пока вы едете к месту назначения.

: Удерживайте Q (ПК) / стрелку вправо (консоли), чтобы активировать. Отдыхайте и наслаждайтесь кинематографическими видами Найт-Сити, пока вы едете к месту назначения. Такси Delamain : Самоуправляемые такси Delamain теперь доступны по запросу! Просто откройте меню вызова транспортных средств, затем выберите «Такси Delamain» из списка, чтобы заказать поездку. Эта функция разблокируется после выполнения задания «Не теряй рассудок» (независимо от исхода) и получения сообщения от Delamain.

: Самоуправляемые такси Delamain теперь доступны по запросу! Просто откройте меню вызова транспортных средств, затем выберите «Такси Delamain» из списка, чтобы заказать поездку. Эта функция разблокируется после выполнения задания «Не теряй рассудок» (независимо от исхода) и получения сообщения от Delamain. Покрытия CrystalCoat для машин : CrystalCoat от Rayfield теперь доступен для автомобилей партнерских брендов, включая мотоциклы. Кроме того, известный хакер, известный как Cosmetic_Troll, использовал уязвимость и создал взломанную версию технологии CrystalCoat™ от Rayfield для бюджетных автомобилей. Однако обратите внимание, что некоторые модели не поддерживают эту технологию, например, сильно модифицированные кочевнические автомобили и автомобили, связанные с заданиями.

: CrystalCoat от Rayfield теперь доступен для автомобилей партнерских брендов, включая мотоциклы. Кроме того, известный хакер, известный как Cosmetic_Troll, использовал уязвимость и создал взломанную версию технологии CrystalCoat™ от Rayfield для бюджетных автомобилей. Однако обратите внимание, что некоторые модели не поддерживают эту технологию, например, сильно модифицированные кочевнические автомобили и автомобили, связанные с заданиями. Исправлена ошибка, из-за которой уникальные цветовые схемы некорректно работали на Mizutani Shion MZ1 и MZ2.

Исправлена ошибка, из-за которой уникальная цветовая схема не могла быть правильно применена к Villefort Deleon "Vindicator".

Улучшения фоторежима:

Добавлено 27 новых NPC, которых можно разместить в фоторежиме, включая Риту Уиллер, близнецов Кассел, фиксеров, Дам-Дама, игуану, Брендана и других.

Теперь можно переключаться между альтернативными нарядами для NPC, размещенных в фоторежиме.

Теперь можно переключаться между сохраненными нарядами V из гардероба в фоторежиме.

Добавлено всплывающее окно подтверждения при выходе из фоторежима, чтобы предотвратить случайные выходы после настройки идеального кадра.

Добавлено больше параметров настройки для функции «Смотреть на камеру», включая опцию, при которой только глаза персонажа поворачиваются к камере, а не все тело.

Добавлено несколько новых стикеров и рамок, включая культовые цитаты и стильные накладки, которые позволяют превратить ваши скриншоты в открытки Найт-Сити — идеально подходит для обмена воспоминаниями из Города Мечты.

Улучшена глубина резкости и перенесена на вкладку «Камера».

Добавлена новая вкладка «Баланс цвета», позволяющая создавать собственные фильтры.

Различные улучшения:

Игра теперь будет определять, использует ли игрок инвертированные настройки кнопок мыши, и автоматически корректировать внутриигровые подсказки кнопок.

Добавлена опция переключения прицеливания в «Настройках» → «Управление».

Задания и открытый мир:

«Психованный киберпреступник: Кровавый ритуал» — задача «Взломать осколок ритуалиста» теперь корректно исчезает из журнала после выполнения задачи.

«Секс на колесах» — теперь корректно появляется в журнале после получения сообщения от Джейка Эстевеса.

«Под перекрестным огнем» — исправлена ошибка, из-за которой выбор определенной опции диалога в разговоре с Бри создавал безымянный предмет без значка в инвентаре игрока.

«Под перекрестным огнем» — исправлена ошибка, из-за которой кнопка спуска на нижний уровень не появлялась на панели лифта.

Геймплей:

Исправлена ошибка, из-за которой при использовании контроллера в «Травма-драме» управляемый персонаж по умолчанию стрелял вверх, а не вперед.

Игроки теперь могут сбрасывать больше осколков емкости киберпрограмм, если некоторые из них в пределах предполагаемого лимита ранее были пропущены.

Исправлена ошибка, из-за которой автоматическое оружие стреляло медленнее, чем предполагалось.

Исправлена ошибка, из-за которой официальный тактический жилет BARGHEST не выпадал из сброса с воздуха, как предполагалось.

Перк «Инженер» 60-го уровня больше не активирует ЭМИ-взрыв вне боя или после входа в транспортное средство.

Добавлена опция повторного прохождения игрового обучения в любое время через «Настройки» → «Управление».

Разное:

Добавлена опция, позволяющая сказать Джонни уйти после того, как вы посмотрите на него некоторое время, когда он появляется на пассажирском сиденье. Он понимает намек и исчезает как пассажир на пару дней.

Исправлена ошибка, из-за которой звук радиопорта V мог случайно прерываться радиопортами ближайших NPC.

Исправлена ошибка, из-за которой History by Gazelle Twin и Trash Generation играли слишком громко по сравнению с другими песнями на радио.

Улучшен экран настройки HDR: исправлен предварительный просмотр калибровки HDR, чтобы он правильно отражал выбранные настройки, и уточнено описание настройки «Средняя точка тонального отображения».

Обновлено Лицензионное соглашение конечного пользователя. Вам будет предложено принять его снова при загрузке игры после обновления.

Исправлено несколько визуальных проблем с отсутствующими, обрезающимися или плавающими текстурами.

Исправлено несколько проблем локализации на различных языках.

Особенности для ПК:

Добавлена поддержка AMD FidelityFX Super Resolution 4 для совместимых графических процессоров AMD. ВАЖНО: Опция FSR 4 не будет доступна в внутриигровых настройках до установки поддерживающего драйвера AMD. Обратите внимание, что драйвер будет выпущен позднее.

для совместимых графических процессоров AMD. ВАЖНО: Опция FSR 4 не будет доступна в внутриигровых настройках до установки поддерживающего драйвера AMD. Обратите внимание, что драйвер будет выпущен позднее. Добавлена поддержка AMD FidelityFX Super Resolution Frame Generation 3.1 для совместимого оборудования. Теперь его можно использовать в сочетании с любым апскейлером.

для совместимого оборудования. Теперь его можно использовать в сочетании с любым апскейлером. Добавлена поддержка Intel XeSS 2.0 , с XeSS Frame Generation доступной на совместимом оборудовании.

, с доступной на совместимом оборудовании. Добавлена поддержка сертифицированных HDR10+ GAMING графических процессоров Intel. Чтобы включить эту функцию, ваш дисплей должен поддерживать эту технологию (Find My Display) и иметь включенный «Игровой режим». Переключатель HDR10+ GAMING можно найти в «Настройках» на вкладке «Видео».

графических процессоров Intel. Чтобы включить эту функцию, ваш дисплей должен поддерживать эту технологию (Find My Display) и иметь включенный «Игровой режим». Переключатель HDR10+ GAMING можно найти в «Настройках» на вкладке «Видео». Исправлена ошибка, из-за которой предустановка DLSS Super Resolution невидимо возвращалась из модели CNN к модели Transformer после перезапуска игры, хотя пользовательский интерфейс по-прежнему отображал модель CNN как активную.

Добавлена более подробная информация в подсказку DLSS Super Resolution Preset в «Настройках», чтобы помочь игрокам выбрать лучший вариант для своей системы.

Добавлена возможность перемещать курсор мыши на другой дисплей в режиме «Безрамочный оконный режим».

Увеличен максимальный размер сохранения с 12 МБ до 15 МБ.

Теперь можно будет переназначать клавишу, используемую для выпрыгивания из транспортных средств с перком «Каскадер».

Особенности для консолей:

Добавлена поддержка VRR (Variable Refresh Rate) для PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Исправлена ошибка, из-за которой листва не правильно реагировала на погодные условия на PlayStation 5.

На стриме разработчики сообщили, что им было очень лестно читать про все спекуляции вокруг нового обновления и якобы анонса дополнения. То есть, похоже, DLC больше ждать не стоит. Сам же патч 2.3 выйдет уже завтра, 17 июля, на ПК, Xbox Series и PS5, а позже и на Switch 2.