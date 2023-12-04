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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 387 оценок

Новые трюки на байках, поездки на метро и сражения в задорном трейлере обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

butcher69
Новости

Крупный контентный патч под номером 2.1 к Cyberpunk 2077 и дополнению «Призрачная свобода» для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет выпущено уже завтра 5 декабря и CD Projekt RED решили порадовать поклонников и выпустили задорный трейлер, в котором показали основные нововведения предстоящего обновления.

Игроки получат полноценное метро. Кроме того, авторы улучшат сражения с боссами (особенно Адамом Смэшером), добавят больше мест для проведения времени с романтическими партнёрами и внедрят сразу несколько приятных сюрпризов для автолюбителей.

Сегодня авторы уже раскрыли полный список изменений предстоящего патча.

34
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
EvgeniiV

Нормалёк

14
Nomen Ipsum

Неужели опять перепроходить?

12
ONEEX
9
Odesseet

Еперный театр. Неужели дождались)

5
ONEEX

Где всё это было три года назад ?! q(--_--*)p

5
Бaбуся

Интересно, А походит в вагоне можно будет?

4
KANSERVATOR

наверное, скрины были где ви в куртке стоит у двери входной и едет

5
SERgik 777

думаю вряд ли, наверное будет как в деусе

0
GullibleCelia

Теперь это игра мечты) Придется в пятый раз проходить)

3
RTYWD

Игра преображается

2
maximus388

С партнерами я и так нормально время проводил

Спойлер
1
Tokito77
Спойлер
1
Sprintin

а ты хорош)

0
sergeu78

эти фантазии на тему будущего. в фильме Двойной дракон 2007 год таким фантастическим показан

0
Снегyрка

Я надеюсь с этим патчам трансов добавят. А то хочется трансу засадить.

0
Odesseet

Не исключено что кто-либо из уже существующих персонажей в игре был трансом) Это мир имплантов,там все возможно)

1
SleepyGamer Odesseet

Так Клэр же. Если ее квесты с гонками проходить, то она там об этом говорит.

0
Saren Arterius N7

Конченные дождались своё метро, которым два раза за всю игру воспользуются😂

0
Surreal89

А исчезающие машины перед лицом ГГ есть в трейлере?

0
makeavelli

Это тебе не скамфилд. Разрабы видимо все хотелки псевдо фанатов выполнят =)))

игру прошёл на 2.0 проблем не было . Игра Топ . Длц Топ . Киану Топ =)

-1
Лариан Яна

Лазанье по стенам с помощью богомолов так и не завезли. Ни мододелы, ни реды
Не то чтобы это было так необходимо, просто эффектная фича

-5