Новые трюки на байках, поездки на метро и сражения в задорном трейлере обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Крупный контентный патч под номером 2.1 к Cyberpunk 2077 и дополнению «Призрачная свобода» для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет выпущено уже завтра 5 декабря и CD Projekt RED решили порадовать поклонников и выпустили задорный трейлер, в котором показали основные нововведения предстоящего обновления.
Игроки получат полноценное метро. Кроме того, авторы улучшат сражения с боссами (особенно Адамом Смэшером), добавят больше мест для проведения времени с романтическими партнёрами и внедрят сразу несколько приятных сюрпризов для автолюбителей.
Сегодня авторы уже раскрыли полный список изменений предстоящего патча.
Нормалёк
Неужели опять перепроходить?
Еперный театр. Неужели дождались)
Где всё это было три года назад ?! q(--_--*)p
Интересно, А походит в вагоне можно будет?
наверное, скрины были где ви в куртке стоит у двери входной и едет
думаю вряд ли, наверное будет как в деусе
Теперь это игра мечты) Придется в пятый раз проходить)
Игра преображается
С партнерами я и так нормально время проводил
а ты хорош)
эти фантазии на тему будущего. в фильме Двойной дракон 2007 год таким фантастическим показан
Я надеюсь с этим патчам трансов добавят. А то хочется трансу засадить.
Не исключено что кто-либо из уже существующих персонажей в игре был трансом) Это мир имплантов,там все возможно)
Так Клэр же. Если ее квесты с гонками проходить, то она там об этом говорит.
Конченные дождались своё метро, которым два раза за всю игру воспользуются😂
А исчезающие машины перед лицом ГГ есть в трейлере?
Это тебе не скамфилд. Разрабы видимо все хотелки псевдо фанатов выполнят =)))
игру прошёл на 2.0 проблем не было . Игра Топ . Длц Топ . Киану Топ =)
Лазанье по стенам с помощью богомолов так и не завезли. Ни мододелы, ни реды
Не то чтобы это было так необходимо, просто эффектная фича