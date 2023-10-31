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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 052 оценки

Новый голосовой ИИ-мод придает Cyberpunk 2077 характерные черты "Бегущего по лезвию"

Procy_on
Новости

Новый мод для Cyberpunk 2077, который уже доступен для скачивания на PlayGround.ru, придает игре выраженную атмосферу "Бегущего по лезвию", что очень подходит для Найт-Сити.

Мод изменяет голос Ви на голос Рика Декарда, которого Харрисон Форд играл в оригинальном фильме и в его продолжении, вышедшем в 2017 году. Несмотря на то что мод не идеален, поскольку в некоторых случаях голос может звучать не совсем корректно и, как сообщается, неправильно произносит определенные термины, он все равно довольно впечатляет.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Armen 88

И нахрен он нужен?

3
WarCraf4er

А есть какие новости по ИИ русификации оригинальными голосами любые игры?

3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Запрещено делать ИИ голоса

-6
RedDay13

Кем?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ RedDay13

Самой сд пр

-5
luVol

На нексусе сейчас много озвучек нейросетями с разными актерами они не банятся

7
komstroj97 luVol

Вот именно, тоже думаю - че другим можно, а нам нельзя?

1
МАХАН МАХАНОВИЧ luVol

Ждем тогда русскую на нексусе

0