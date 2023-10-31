Новый мод для Cyberpunk 2077, который уже доступен для скачивания на PlayGround.ru, придает игре выраженную атмосферу "Бегущего по лезвию", что очень подходит для Найт-Сити.
Мод изменяет голос Ви на голос Рика Декарда, которого Харрисон Форд играл в оригинальном фильме и в его продолжении, вышедшем в 2017 году. Несмотря на то что мод не идеален, поскольку в некоторых случаях голос может звучать не совсем корректно и, как сообщается, неправильно произносит определенные термины, он все равно довольно впечатляет.
Новый голосовой ИИ-мод придает Cyberpunk 2077 характерные черты "Бегущего по лезвию"
Новый мод для Cyberpunk 2077, который уже доступен для скачивания на PlayGround.ru, придает игре выраженную атмосферу "Бегущего по лезвию", что очень подходит для Найт-Сити.
И нахрен он нужен?
А есть какие новости по ИИ русификации оригинальными голосами любые игры?
Запрещено делать ИИ голоса
Кем?
Самой сд пр
На нексусе сейчас много озвучек нейросетями с разными актерами они не банятся
Вот именно, тоже думаю - че другим можно, а нам нельзя?
Ждем тогда русскую на нексусе