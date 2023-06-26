Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 11 003 оценки

Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 призван облегчить создание модов

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monk70
Новости

Буквальную в прошлую пятницу разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили хотфикс для ПК-версии экшен-RPG Cyberpunk 2077, который исправлял несколько ошибок, а сегодня они представили новое исправление. На этот раз фикс предназначен для GOG-версии игры и призван упростить создание модов.

В частности, патч изменяет версию исполняемого файла, чтобы чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store.

Мы только что выпустили небольшое обновление для Cyberpunk 2077 в GOG.com. Это ориентированное на моддинг обновление, которое изменяет версию файла .exe, чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store, что упрощает создание модов, совместимых с игрой, на всех витринах ПК.
22
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Shadoweaver

Сразу надо было об этом думать, но лучше поздно чем никогда.

8
Tiktotayou124
"но лучше поздно чем никогда"

Золотые слова.

3
Dmitriy_1981

а ящерица, наконец, вылупится?

2
Беркут Слеер

Этот фикс позволит создать богомолы, от третьего лица? Если да то флаг им в руки.

2
Гомер11

Трансобагошлак69:

Спойлер

XD

1
Lexx77

Версии длс от стима или эпиков начнут устанавливаться что ли?

0
Reconnaissence

в своем большинстве, ВСЕ моды на киберпанк работают криво. ни разу еще не было, что б скачал-поставил-НОРМАЛЬНО играешь, без страданий. Всегда какая-то шняга шняжная вылезет

-1
Zodiac169

Очередной патч, очередной фикс, очередное исправление....

Если в бедующем будет такая же аугметика, как патчи этой шараги, человечеству явно не поздоровится.

-13
Janekste

Исправлять, патчить, фиксить не надо? Ты против? Пусть продукт и далее остаётся таким же как на релизе? Ты против исправлений косяков в играх? За что ты так не любишь человечество? Почему ты хочешь, чтобы человечество играло в багованые игры?

Если в будущем все игроки будут мыслить также как и ты, тогда человечеству точно не поздоровится.

0
Zodiac169 Janekste

На досуге, читкани как-нибудь значение слова "ирония" поможет в жизни и в понимании вещей которые ты читаешь.

Да, если в будущем каждый будет задавать гору тупых вопросов, на ироничные замечания, человечеству действительно будет туго.

2