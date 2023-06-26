Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 призван облегчить создание модов

Буквальную в прошлую пятницу разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили хотфикс для ПК-версии экшен-RPG Cyberpunk 2077, который исправлял несколько ошибок, а сегодня они представили новое исправление. На этот раз фикс предназначен для GOG-версии игры и призван упростить создание модов.
В частности, патч изменяет версию исполняемого файла, чтобы чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store.
Мы только что выпустили небольшое обновление для Cyberpunk 2077 в GOG.com. Это ориентированное на моддинг обновление, которое изменяет версию файла .exe, чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store, что упрощает создание модов, совместимых с игрой, на всех витринах ПК.
Сразу надо было об этом думать, но лучше поздно чем никогда.
Золотые слова.
а ящерица, наконец, вылупится?
Этот фикс позволит создать богомолы, от третьего лица? Если да то флаг им в руки.
Трансобагошлак69:
XD
Версии длс от стима или эпиков начнут устанавливаться что ли?
в своем большинстве, ВСЕ моды на киберпанк работают криво. ни разу еще не было, что б скачал-поставил-НОРМАЛЬНО играешь, без страданий. Всегда какая-то шняга шняжная вылезет
Очередной патч, очередной фикс, очередное исправление....
Если в бедующем будет такая же аугметика, как патчи этой шараги, человечеству явно не поздоровится.
Исправлять, патчить, фиксить не надо? Ты против? Пусть продукт и далее остаётся таким же как на релизе? Ты против исправлений косяков в играх? За что ты так не любишь человечество? Почему ты хочешь, чтобы человечество играло в багованые игры?
Если в будущем все игроки будут мыслить также как и ты, тогда человечеству точно не поздоровится.
На досуге, читкани как-нибудь значение слова "ирония" поможет в жизни и в понимании вещей которые ты читаешь.
Да, если в будущем каждый будет задавать гору тупых вопросов, на ироничные замечания, человечеству действительно будет туго.