Новый хотфикс для Cyberpunk 2077 призван облегчить создание модов ©

Буквальную в прошлую пятницу разработчики из польской студии CD Projekt RED выпустили хотфикс для ПК-версии экшен-RPG Cyberpunk 2077, который исправлял несколько ошибок, а сегодня они представили новое исправление. На этот раз фикс предназначен для GOG-версии игры и призван упростить создание модов.

В частности, патч изменяет версию исполняемого файла, чтобы чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store.

Мы только что выпустили небольшое обновление для Cyberpunk 2077 в GOG.com. Это ориентированное на моддинг обновление, которое изменяет версию файла .exe, чтобы она соответствовала версии в Steam и Epic Games Store, что упрощает создание модов, совместимых с игрой, на всех витринах ПК.