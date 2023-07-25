Новый концепт-арт Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает мрачную сторону Пёсьего города

В масштабном сюжетном дополнении для Cyberpunk 2077 игроки отправятся в район под названием Пёсий город. Разработчики из студии CD Projekt RED обещают реализовать сюжет в духе стильного шпионского триллера со множеством неожиданных поворотов, где вам предстоит разузнать все секреты нового района. Песчаный город не просто центр черной торговли Найт-сити, в нем есть и другая мрачная сторона, которую показали авторы игры в концепт-арте.
Новая иллюстрация дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает темную сторону нового района. Несмотря на свободу и вседозволенность, которую дает Пёсий город, на самом деле эта область находится под жесткой рукой Курта Хансена и его банды головорезов — "Баргест".
Как отмечают в CD Projekt RED, группировка Баргест в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty это полноценная частная армия. Это не очередная кучка неуправляемых гангстеров, в этой банде состоят только хорошо обученные военные ветераны и наемники. В Песчаном городе именно они контролируют весь нелегальный бизнес и никто не смеет им перечить, иначе нарушивший познает всю их военную мощь.
Потягаться силами с Баргест можно будет уже этой осенью. Выход дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен состояться 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
почему не собачий город или город собак? объясните мне эксперты англичане так и должно быть? пёсий город? звучит так словно там попущенные живут
Ну в принципе так оно и есть.
да он вообще Догтаун должен быть, мы же не в Ночно Городе живем, а в Найт Сити...что случилось с Догтауном вообще непонятно
Это вообще частая проблема,то,что на одном языке звучит круто и часто имеет двойной смыл из-за культурных особенностей, при переводе звучит фигово,как не изгаляйся и двойной смысл теряется из-за другой культуры.
Ладно хоть не Псинный город)..
Хорошие пёсики.
Тебе нравятся пёсики?
-Пёсики?
-Чего?
-Да, пёсики.
-Пёсики. Вам нравятся пёсики?
А, собаки.
Да, пёсики мне нравятся.
-Но дома на колесах мне нравятся больше.
Та-а-ак... А теперь вопрос: как они в оригинальную игру будут вписывать весь этот БЦ (Боевой цирк). В игре ведь нет вообще никаких упоминаний о том, что происходит за стенами боевой зоны. Команда Райана-Холта так вообще всю Пацифику "отсоединила" от Найт Сити. А теперь оказывается там частная армия (!) с парком ави (!) и не исключено что с другими приколами.. Не, похоже реально им придётся и основную часть игры перелопачивать капитально