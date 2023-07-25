Новый концепт-арт Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает мрачную сторону Пёсьего города ©

В масштабном сюжетном дополнении для Cyberpunk 2077 игроки отправятся в район под названием Пёсий город. Разработчики из студии CD Projekt RED обещают реализовать сюжет в духе стильного шпионского триллера со множеством неожиданных поворотов, где вам предстоит разузнать все секреты нового района. Песчаный город не просто центр черной торговли Найт-сити, в нем есть и другая мрачная сторона, которую показали авторы игры в концепт-арте.

Новая иллюстрация дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показывает темную сторону нового района. Несмотря на свободу и вседозволенность, которую дает Пёсий город, на самом деле эта область находится под жесткой рукой Курта Хансена и его банды головорезов — "Баргест".

Как отмечают в CD Projekt RED, группировка Баргест в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty это полноценная частная армия. Это не очередная кучка неуправляемых гангстеров, в этой банде состоят только хорошо обученные военные ветераны и наемники. В Песчаном городе именно они контролируют весь нелегальный бизнес и никто не смеет им перечить, иначе нарушивший познает всю их военную мощь.

Потягаться силами с Баргест можно будет уже этой осенью. Выход дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен состояться 26 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.