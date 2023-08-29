Новый концепт дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показывает, что осталось от динозавров в мире игры ©

Польские разработчики из студии CD Projekt RED продолжают свою серию публикаций концепт-артов, которая призвана помочь игрокам ознакомиться с разнообразными локациями из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Новая иллюстрация посвящена заброшенному уголку бандитского района Найт-Сити, где еще осталось хоть какое-то упоминание о динозаврах.

На концепт-арте изображен уже заброшенный комплекс музея, который расположен где-то на окраинах Песчаного города. Иллюстрация очевидно намекает, что во время прохождения дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty мы сможем увидеть динозавров. Вернее, то, что от них осталось. В мире Cyberpunk 2077 их пытались "оживить" с помощью проекции, поэтому они приобрели крайне футуристический вид, хотя все еще стоят, как обычные экспонаты.

Когда-то прекрасная мечта превратилась в кошмар. Хотите увидеть, что бывает, когда природа отвоевывает свое? Пройдитесь по руинам. Хотя, если вы, конечно, не ищете встречи с Мрачным жнецом и не спешите на тот свет, лучше выбрать другое место для прогулки. В этом уголке бетонных джунглей Курта смерть всегда рядом.

Ранее авторы показали "тропические джунгли" в расширении, которые должны выделяться своей атмосферой постапокалипсиса.

Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запланирован на 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.