Новый концепт дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty показывает, что осталось от динозавров в мире игры

Польские разработчики из студии CD Projekt RED продолжают свою серию публикаций концепт-артов, которая призвана помочь игрокам ознакомиться с разнообразными локациями из дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Новая иллюстрация посвящена заброшенному уголку бандитского района Найт-Сити, где еще осталось хоть какое-то упоминание о динозаврах.
На концепт-арте изображен уже заброшенный комплекс музея, который расположен где-то на окраинах Песчаного города. Иллюстрация очевидно намекает, что во время прохождения дополнения Cyberpunk 2077 Phantom Liberty мы сможем увидеть динозавров. Вернее, то, что от них осталось. В мире Cyberpunk 2077 их пытались "оживить" с помощью проекции, поэтому они приобрели крайне футуристический вид, хотя все еще стоят, как обычные экспонаты.
Когда-то прекрасная мечта превратилась в кошмар. Хотите увидеть, что бывает, когда природа отвоевывает свое? Пройдитесь по руинам. Хотя, если вы, конечно, не ищете встречи с Мрачным жнецом и не спешите на тот свет, лучше выбрать другое место для прогулки. В этом уголке бетонных джунглей Курта смерть всегда рядом.
Ранее авторы показали "тропические джунгли" в расширении, которые должны выделяться своей атмосферой постапокалипсиса.
Выход Cyberpunk 2077 Phantom Liberty запланирован на 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
Интересно, Прожекторы откроют границу рядом с городком,где мы за кочевника начинали? Было бы прикольно на шерифа поработать или убрать его в заказе...)
Удивительно. Технологии в мире киберпанка достаточно развиты, чтобы воскресить человека или перенести его сознание из одного тела в другое(как в цифровом виде, так и в естественном).
Но недостаточно развиты, чтобы клонировать или сделать подобие динозавров исходя из ДНК их при ближайших предков.
Когда человечество решит себя уничтожить -- начнет клонировать динозавров. Но это уже будет -- Парк Юрского периода, а не Cyberpunk.
Да, я знаю.
Просто решил посмотреть на это с научной точки зрения. Раз уж игра про высокие технологии.
А потом с пульта управлять этим динозавром, как в Bulletstorm)
p.s. а вообще, меня сегодня джин из BG3 в мир динозавров телепортировал, вот уж неожиданный ивент)
надо на компе инвестицию добавить и бизнес купить чтоб денег было больше меньше моды искать придёца как как зороботать