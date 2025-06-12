Новый MacBook Pro от Apple позволяет запускать Cyberpunk 2077 с частотой 120 fps на ультра настройках

В рамках всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025 компания CD Projekt RED посетила Apple Park, где продемонстрировала ранний взгляд на Cyberpunk 2077, работающую на MacBook Pro с поддержкой M4 Max с частотой 120 fps на ультра настройках.

Показав фрагмент геймплея, снятый во время исследования стадиона в Догтауне из Phantom Liberty, CD Projekt RED кратко рассказала о технологиях, с помощью которых удалось достичь максимального уровня производительности на MacBook Pro. По словам Павла Саско (Pawel Sasko), такая высокая частота кадров на ультра настройках стала возможной благодаря двум факторам: интеграции Apple MetalFX и оптимизации движка REDengine. Чтобы оптимизировать работу CPU и добиться повышения производительности с минимальным ущербом для качства графики, были применены такие методы оптимизации, как FP16, или 16-битная плавающая точка, где вместо 32 бит используется 16 бит..

В отношении частоты кадров игра в основном выглядела плавно, за редким исключением в виде проседаний на некоторых участках в момент поворота камеры. Разработчики заявили, что частота кадров в этой конкретной сцене достигала 120 fps, так что остается только гадать, способна ли игра поддерживать такую производительность в более сложных эпизодах, таких как сражения или путешествия по открытому миру, после того, как Cyberpunk 2077 Ultimate Edition появиться в Mac App Store где-то в 2025 году.

При этом стоит учитывать, что MacBook Pro с M4 Max - не самое дешевое удовольствие. За девайс начального уровня с 14-дюймовым экраном придется выложить порядка $4460.