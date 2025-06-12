Новый MacBook Pro от Apple позволяет запускать Cyberpunk 2077 с частотой 120 fps на ультра настройках

В рамках всемирной конференции разработчиков (WWDC) 2025 компания CD Projekt RED посетила Apple Park, где продемонстрировала ранний взгляд на Cyberpunk 2077, работающую на MacBook Pro с поддержкой M4 Max с частотой 120 fps на ультра настройках.
Показав фрагмент геймплея, снятый во время исследования стадиона в Догтауне из Phantom Liberty, CD Projekt RED кратко рассказала о технологиях, с помощью которых удалось достичь максимального уровня производительности на MacBook Pro. По словам Павла Саско (Pawel Sasko), такая высокая частота кадров на ультра настройках стала возможной благодаря двум факторам: интеграции Apple MetalFX и оптимизации движка REDengine. Чтобы оптимизировать работу CPU и добиться повышения производительности с минимальным ущербом для качства графики, были применены такие методы оптимизации, как FP16, или 16-битная плавающая точка, где вместо 32 бит используется 16 бит..
В отношении частоты кадров игра в основном выглядела плавно, за редким исключением в виде проседаний на некоторых участках в момент поворота камеры. Разработчики заявили, что частота кадров в этой конкретной сцене достигала 120 fps, так что остается только гадать, способна ли игра поддерживать такую производительность в более сложных эпизодах, таких как сражения или путешествия по открытому миру, после того, как Cyberpunk 2077 Ultimate Edition появиться в Mac App Store где-то в 2025 году.
При этом стоит учитывать, что MacBook Pro с M4 Max - не самое дешевое удовольствие. За девайс начального уровня с 14-дюймовым экраном придется выложить порядка $4460.
Пещерные снова скажут, что Mac с процами M не для игр)))
Дело не только в железе, многие игры в принципе мак ос не поддерживают
Я уже показывал одному недавно, что на Mac с процами M1 и выше можно запускать большинство игр с ПК. И речь не про прямой порт, а про "эмуляцию". Youtube тебе в помощь.
это очень крутая штука эти процессоры, но к сожалению с играми они работают туго. предположу что главная проблема в разной архитектуре процессоров.
На ультра настройках графики только без RTX а без RTX играть в Киберпанк, такое себе.
Почему можно, он как и физикс в своё время незаметен в течении игры, когда увлечён геймпеем и сюжетом, красоты и в реальности хватает, без всяких RTX
Я так думал до того, как приобрел RTX 4070. Сейчас же я считаю всю эту тему с лучами скамом. CP77 с лучами выглядит не сильно лучше, чем без.
Не понятно, зачем играть в принципе в него, с лучами или без.
Мне кажется заголовок не совсем корректный. Правильнее было бы озаглавить... "CD Projekt RED настолько хорошо оптимизировали игру, что даже MacBook Pro от Apple позволяет запустить ей с частотой 120 fps на ультра настройках"!
Мылом
Это не так. Даже в Steam из патча в патч оценки только растут. Работа над ошибками проделана колоссальная.
От ботов? ведь на релизе игра совсем графически выглядела иначе, чувствовался обьём, а сейчас как обычные второсортные игры
Проделана колоссальная, баги и багами погоняет
Любой, адекватный, здравомыслящий человек на эти деньги возьмëт себе либо ПК на базе RTX 50 , либо обычный, игровой ноут, если собирается в дорогу. Маки в РФ просто не нужны, нет ни одной причины их покупать, кроме понтов перед друзьями и знакомыми))
Конечно, настолько оздравомыслился что мир теперь вокруг игровых компов вращается и игровых пердящих ноутов.
Игровые компы это условное название ПК с мощным железом. И да, вокруг них всë крутится, ведь они справятся с любой задачей.
Чел, это ноутбук. Который работает на ARM процессоре. Его берут не для игр, это просто приятный бонус для тех, кто купил его для своих целей. Он на одном заряде, может по 10-12 часов держать в играх. Покажи мне хоть одно такое устройство…
Уже заказал😎😎😎 Ну а чё, 120 так 120, ультра так ультра
ВАУ, ну НИЧОСЕ, кусок железа с пластиком за 5к вечно зелёных, смог наконец то запустить киберпанк на ультрах в целых 120 FPS...Вот достижение то...Обычный десктоп с сборкой за такую же сумму запустит киберпанк на ультрах в 240 FPS и что?!
в 720p
357к деревянных вот за это? На эти бабки можно такой комп собрать, что будет даже не самолёт, а межгалактический крейсер. Хотя, кому то понты дороже здравого смысла.
Это ноутбук чел.
В мире вообще есть особые люди, которых стоит занести в отельную, особую категорию личностей. Фанаты Маков пытающиеся всех убедить, что они не зря выкиждывают х3 цены на кусок железа, сонибои у которых подгорает от сливов эксклюзивов на ПК, Любители соулсов(уж простите други) которые негодуют от того, что кто то хочет играть в их любимую игру на более низкой сложности...Ну мб ещё кто то есть такой же.
Ты например тоже пытающийся другим что то доказать как буд то дурачки вокруг и ты мимоходом истину познал даже не углубляясь в тему. Даже тут не смог мимо пройти и не подгореть, особый человек)
Фанбои нинтендо сюда же
Видно он попал прямо в точку., что ты не смог пройти мимо, выбирай кто ты, из этих трёх категорий 😁
ха ха ха три раза.