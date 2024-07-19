Новый мод Cyberpunk 2077 решает проблему трассировки пути и добавляет новые HD-текстуры

Недавно выпущенный новый мод Cyberpunk 2077 вносит исправление для серьезной проблемы трассировки пути, которая значительно влияет на визуальные эффекты, а также добавляет некоторые новые HD-текстуры.

Мод Preem Fixes решает проблему неподвижной теневой сетки, видимой на ткани, проблему, которая была в игре с момента внедрения трассировки пути, но до сих пор не исправлена. Однако исправление делает ткань плоской, и она не взаимодействует со светом так, как должна. Кроме того, вторая версия мода также вводит новые HD-текстуры для ткани, которые выглядят значительно лучше, чем низкокачественные, ванильные.

Несмотря на то, что CD Projekt Red завершила разработку Cyberpunk 2077, игра все еще собирается получить дополнительный контент и функции благодаря моддерам, включая многопользовательский режим онлайн. Однако даже без модов игра находится в отличном состоянии, в основном благодаря масштабному обновлению 2.0 и превосходному расширению Phantom Liberty.