Новый мод для Cyberpunk 2077 предлагает новую вступительную историю, где V может стать частью сообщества бизнесменов

Если вы много играли в Cyberpunk 2077, скорее всего, вы дали волю всем трем первоначальным предысториям, которые предлагает игра V - корпорация, кочевник и уличный пацан. Что ж, благодаря моду теперь есть свежий четвертый вариант, который вы можете попробовать, дополненный собственной новой вступительной последовательностью.

Да, пока сообщество моддеров The Witcher 3 создавало и пробовало множество передовых идей для моддинга в этом году в ожидании The Witcher 4 с помощью инструментов REDkit, которые CD Projekt выпустила для приключений Геральта, моддеры Cyberpunk также расширяют границы.

Встречайте «New Lifepath Intro - Fresh Start» моддера Deceptious. Это очень сложная работа, которая добавляет совершенно новую опцию предыстории и, следовательно, начинает игру, в которой исторически было сложно делать что-то подобное - даже такие вещи, как небольшие пользовательские квесты, требовали много работы и до сих пор встречаются довольно редко.

Новая предыстория мода — это та, которая в основном позволяет вам объединить немного из двух существующих, представляя V как «и бывшего корпоратора, и бывшего кочевника, возвращающегося в Найт-Сити». Таким образом, вместо того, чтобы начать работу в Arasaka, отдыхать в El Coyote Cojo или кататься по бесплодным землям, ваше приключение начнется с пролога, где вы спрыгиваете с самолета в терминале Orbital Air в Северной Каролине.

Главные герои истории Джеки, Мисти и Вик играют роли в этой новой вводной миссии, которая затем вписывается в стандартную последовательность, в которой вы и Джеки проходите через задания, пока вас не втягивают в определенное ограбление Konpeki Plaza, и игра действительно заводится. Поскольку ваш персонаж был и корпорацией, и кочевником, у него будет доступ к уникальным выборам и вариантам диалогов обоих этих жизненных путей на протяжении всей игры, хотя, очевидно, вы сможете решить, какой из них вы выберете, когда придет время.