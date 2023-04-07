Новый мод для Cyberpunk 2077 "снимает геймплейные ограничения" для более иммерсивного опыта ©

Хотя Cyberpunk 2077 является добротной игрой с открытым миром, она не была той игрой, которую CD Projekt Red обещала. Новый мод пытается решить проблему отсутствия иммерсивных функций путем снятия некоторых геймплейных ограничений.



Мод Immersive Cyberpunk City, разработанный tduality, вносит огромное количество изменений, которые сделают пребывание игроков в Найт-Сити более захватывающим. Механика полиции, например, была радикально изменена: полицейские получили более совершенное оружие и дроны, а также предотвращено появление бесконечных волн полицейских после совершения любого простого преступления. Макс-так также становится более дружелюбным к лору и настоящей силой, с которой нужно считаться. Кроме того, игроки будут вознаграждены, если им удастся победить этих могущественных врагов.

Мод также вносит изменения в мирных жителей, которые теперь имеют более разнообразный лут, могут быть взломаны и способны использовать различное оружие. И гражданские, и полицейские также имеют различные уровни силы, что делает их более реалистичными и правдоподобными.

Здравствуй, мир. Я создал для вас новую игрушку, с которой вы можете поиграть. Этот мод является продолжением моего мода Immersive City. Мои предыдущие попытки сделать этот мод так, как я хотел, не увенчались успехом и закончились созданием быстрого мода. На этот раз после нескольких попыток я успешно достиг своей цели. Вам, ребята, похоже, понравился предыдущий мод, так что вот еще один :) Этот мод снимает геймплейные ограничения, установленные CDPR, на окружение игрока. Совершите преступление, и оно может сойти вам с рук. Вы не обязаны это делать. Погружение в игру добавляется благодаря наличию выбора и последствий вместо игровых рельсов.

Список всех внесенных изменений:

Добавлена неограниченная добыча с гражданских и полицейских, вы можете получить интересные предметы одежды.

Вы можете хватать гражданских, душить их и переносить их тела (расстояние ограничено).

Вы можете взламывать полицейских и гражданских.

Полиция может не приходить на совершенное преступление на 1-ой звезде.

Полиция больше не бросается на вас бесконечным количеством людей и может быть побеждена.

Полиция стала сильнее

Только сбитые гражданские или дроны могут поднять уровень розыска

Полиция приходит одной большой группой.

Есть вероятность, что группа будет меньше.

Полиция использует против вас больше различных видов оружия

Роботизация полиции: они используют беспилотники, как в фантастике.

Макс-так - это проблема

Макс-так теперь использует больше оружия, а не только дробовики.

Если вы умерли от Макс-така, то так и должно быть. Lore friendly! Если вы сможете победить их, вас ждет награда. В ванильной игре вы все равно не могли победить бесконечный Макс-так.

Теперь вы получаете экспу в боях с полицией.

Гражданские сбрасывают свои пистолеты, полиция тоже сбрасывает свое оружие.

У гражданских теперь есть разные пистолеты, а не один тип.

У гражданских теперь 100% хп вместо 60%.

Гражданские и враги могут быть разного уровня силы, так что они не все равны. Как и люди.

Дополнительные уровни силы добавлены к 4 боссам в игре: Ода, Ройс, Сасквоч, Смэшер. Потому что изменение выше не изменит их уровень силы.

Предел уровня силы увеличен выше 50, поэтому враги 50 уровня могут иметь случайное дополнение.

v2: