Новый мод для Cyberpunk 2077 улучшает качество подповерхностного рассеивания для всех персонажей и NPC

Моддер «Avallonkao» выпустил один из необходимых модов для Cyberpunk 2077. Этот мод улучшает качество подповерхностного рассеяния для всех персонажей и NPC. Таким образом, геймеры на ПК теперь могут улучшить графику игры, выходя за рамки максимальных настроек по умолчанию.
Если говорить более подробно, этот мод состоит из трех основных файлов. Первый улучшает подповерхностное рассеяние для всех персонажей и NPC всех полов. второй файл делает более реалистичную и детализированную кожу для всех персонажей и NPC всех полов. Третий файл содержит подробные карты нормалей для женщин-NPC.
Скачать этот графический мод можно бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих улучшенных персонажей.
На нексусе несколько тысяч модов, это ж сколько "новостей" можно наклепать, с ума сойти.
это уже к гта относится
Рассеивания, а не рассеяния
https://old.bigenc.ru/physics/text/3494528
Причем тут твоё склонение? Это буквально так и называется - подповерхностное рассеивание.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Да он как обычно нагoвнoпостил, сел в лужу, а признать что хрень несёт - не умеет.
Красиво что тут ещё скажешь.
Это сказка какаято😳
Даа.. Красиво получилось. Тут не поспоришь.
И монк получил награду сайта за то что постит каждый день этот шлак и пук
Теперь кожа как восковая. Лица живых людей не просвечивают свет таким образом.
В динамике нормально будет,оттенков цвета больше,лица живее будут.Но возможно местами и перебор будет.
будет складываться впечатление что ты играешь не за человека, а за силиконовую куклу, даже на скриншотах это заметно,хз, если всё это поженить нормально с отраженными лучами то может и заработает, а так мимо!
Видимо тебе на фонарях играть приятней.
лучшеб фиксили подповерхностный сюжет которого нет
где нет если есть и очень не дурный