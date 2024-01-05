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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 18 926 оценок

Новый мод для Cyberpunk 2077 улучшает качество подповерхностного рассеяния для всех персонажей и NPC

monk70
Новости

Моддер «Avallonkao» выпустил один из необходимых модов для Cyberpunk 2077. Этот мод улучшает качество подповерхностного рассеяния для всех персонажей и NPC. Таким образом, геймеры на ПК теперь могут улучшить графику игры, выходя за рамки максимальных настроек по умолчанию.

Если говорить более подробно, этот мод состоит из трех основных файлов. Первый улучшает подповерхностное рассеяние для всех персонажей и NPC всех полов. второй файл делает более реалистичную и детализированную кожу для всех персонажей и NPC всех полов. Третий файл содержит подробные карты нормалей для женщин-NPC.

Скачать этот графический мод можно бесплатно прямо с нашего сайта. Ниже вы можете найти несколько скриншотов, демонстрирующих улучшенных персонажей.

-13
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
SomeMark

На нексусе несколько тысяч модов, это ж сколько "новостей" можно наклепать, с ума сойти.

10
BENDJI

Рассеивания, а не рассеяния

0
monk70

https://old.bigenc.ru/physics/text/3494528

-2
Derdinator7856 monk70
Спойлер
0
monk70 Derdinator7856
Спойлер
-2
inkomniak

Это сказка какаято😳

0
Derdinator7856

Теперь кожа как восковая. Лица живых людей не просвечивают свет таким образом.

-1
VIGITAL ART

В динамике нормально будет,оттенков цвета больше,лица живее будут.Но возможно местами и перебор будет.

0
Bambillo132

будет складываться впечатление что ты играешь не за человека, а за силиконовую куклу, даже на скриншотах это заметно,хз, если всё это поженить нормально с отраженными лучами то может и заработает, а так мимо!

-2
Alexander Grunin

Видимо тебе на фонарях играть приятней.

0
Bambillo132 Alexander Grunin
0
Wolfenstein

лучшеб фиксили подповерхностный сюжет которого нет

-13