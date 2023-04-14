Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 9 799 оценок

Новый мод для Cyberpunk 2077 улучшает освещение, блум и затенение для пользователей не использующих трассировку лучей

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R_Mor
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Новый мод для Cyberpunk 2077 вводит заметные улучшения освещения и другие улучшения, практически не влияющие на производительность для пользователей, не использующих трассировку лучей.

Мод Custom Environment Lighting and Shadows улучшает не только освещение, но и блум, тени, окклюзию и глобальное освещение для тех, кто играет в игру без трассировки лучей. Мод доступен в двух вариантах - один отключает эффект принудительной виньетирования, а другой растягивает эффект на весь экран, немного осветляя его. Поскольку мод изменяет файл cp2077_master_env_nge_v002.env, он не совместим с модами, которые делают то же самое, например, с модом RT Overdrive Optimizations.

Ниже представлены сравнительные скриншоты, где сначала представлен ванильный, затем модифицированный вариант.

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ПК Скриншоты
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Еще одно сравнение Cyberpunk 2077 показывает разницу между режимом Overdrive и лучами на PS5
Еще одно сравнение Cyberpunk 2077 показывает разницу между режимом Overdrive и лучами на PS5
Сравнение графики Cyberpunk 2077 - Демоверсия 2018 года VS Новый режим Overdrive
Сравнение графики Cyberpunk 2077 - Демоверсия 2018 года VS Новый режим Overdrive
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Ну вот. Теперь без дресняровки лучей можно обойтись)

1
Mr.DOOM

Мод тени вырубает или что? Какая-то херь.

-3