Новый мод для Cyberpunk 2077 улучшает освещение, блум и затенение для пользователей не использующих трассировку лучей ©

Новый мод для Cyberpunk 2077 вводит заметные улучшения освещения и другие улучшения, практически не влияющие на производительность для пользователей, не использующих трассировку лучей.

Мод Custom Environment Lighting and Shadows улучшает не только освещение, но и блум, тени, окклюзию и глобальное освещение для тех, кто играет в игру без трассировки лучей. Мод доступен в двух вариантах - один отключает эффект принудительной виньетирования, а другой растягивает эффект на весь экран, немного осветляя его. Поскольку мод изменяет файл cp2077_master_env_nge_v002.env, он не совместим с модами, которые делают то же самое, например, с модом RT Overdrive Optimizations.

Ниже представлены сравнительные скриншоты, где сначала представлен ванильный, затем модифицированный вариант.