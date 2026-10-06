Новый отрывок аниме Cyberpunk: Edgerunners 2 во всей красе показывает Талию Янг

Премьера уже близко, и компания Netflix всё активнее привлекает фанатов экшена Cyberpunk 2077 к скорому выходу нового сезона аниме по мотивам их любимого киберпанк-мира. Стриминговый сервис опубликовал официальный отрывок из грядущего сериала Cyberpunk: Edgerunners 2, целиком сосредоточенный на одной из самых обсуждаемых героинь проекта.

Опубликованный фрагмент посвящен сцене с Талией Янг. Ролик во всех деталях раскрывает эпизод, кадры из которого успели стать вирусным интернет-мемом сразу после выхода первых тизеров. Эффектный и дерзкий дизайн девушки привлек внимание сообщества еще во время первоначального анонса второго сезона, а теперь авторы показали контекст этой сцены. В представленном отрывке за акробатическими движениями и растяжкой Талии тайком наблюдает юноша по имени Роман, записывающий происходящее на портативную камеру.

Cyberpunk: Edgerunners 2 представляет собой полностью самостоятельную 10-серийную историю в общей вселенной с игрой от CD Projekt RED. Сериал не станет прямым продолжением судьбы Дэвида Мартинеса или Люси, а расскажет о новой группе наемников, борющихся за выживание на улицах города.

Официальная премьера второго сезона состоится 20 октября 2026 года на Netflix.