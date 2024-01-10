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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 173 оценки

Новый патч для Cyberpunk 2077 уже близко - в SteamDB замечены обновления

AceTheKing
Новости

Обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 определенно не станет последним патчем для игры: пользователи сообщают, что в базе данных SteamDB были замечены апдейты внутренней базы данных игры, что говорит об активной работе над выпуском патча.

Ранее компания CD Projekt Red заявляла, что знает о некоторых проблемах последнего обновления - например, о том, что различные анимации оружия ближнего боя не срабатывают, поэтому выход патча - это лишь дело времени.

По мнению издания Pushsquare, выход патча может состоятся уже в самое ближайшее время - возможно, что уже даже сегодня. В противном случае, по их мнению, он может быть отложен до середины следующей недели.

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