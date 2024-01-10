Новый патч для Cyberpunk 2077 уже близко - в SteamDB замечены обновления

Обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 определенно не станет последним патчем для игры: пользователи сообщают, что в базе данных SteamDB были замечены апдейты внутренней базы данных игры, что говорит об активной работе над выпуском патча.
Ранее компания CD Projekt Red заявляла, что знает о некоторых проблемах последнего обновления - например, о том, что различные анимации оружия ближнего боя не срабатывают, поэтому выход патча - это лишь дело времени.
По мнению издания Pushsquare, выход патча может состоятся уже в самое ближайшее время - возможно, что уже даже сегодня. В противном случае, по их мнению, он может быть отложен до середины следующей недели.
FSR 3 завезли бы уже
Спасибо, поиграли через 3 года
Спасибо всем за бета-тест