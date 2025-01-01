NVIDIA Cyberpunk 2077 Mystery Box: коллекционные издания, RTX 4080 и RTX 2080 Ti с автографом Дженсена Хуанга

Таинственная коробка Cyberpunk 2077 предлагает солидные вещи, которые выглядят даже лучше, чем предыдущие таинственные коробки. Однако все они уникальны, с вещами, которые, вероятно, было бы нелегко получить за деньги.

Страничка NVIDIA GeForce в X показывает, что в таинственную коробку Cyberpunk 2077 входят две видеокарты и три коллекционных издания некоторых культовых игр.

GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition с подписью генерального директора NVIDIA Дженсена Хуанга GeForce RTX 4080 Super + задний кожух Cyberpunk 2077, The Witcher и The Witcher II Collector's Editions

Mystery boxes являются частью мероприятия GeForce Greats, которое предлагает победителям различные эксклюзивные предметы. Mystery boxs обычно несут две видеокарты: один старый, подписанным Дженсеном, и топовая из серии RTX 40 и несколько игровых вещей, таких как коллекционные издания или предметы. Cyberpunk 2077 поставляется с двумя превосходными высокопроизводительными картами, оба из которых могут воспроизводить игры на ультра-настройках в разрешении 1440p, но RTX 4080 Super может воспроизводить даже в разрешении 4K.

RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 edition сам по себе является редким типом, но когда он подписан генеральным директором, он становится эксклюзивным и, вероятно, единственным существующим. Предыдущие две коробки были связаны с Diablo и DOOM и приносили старые карты, такие как NVIDIA, GeForce 256 и GTX 1080 Ti в последнем, оба подписаны Дженсеном. Помимо этого, они также принесли высококлассные карты серии RTX 40.

В комплект Cyberpunk 2077 входят такие культовые игры, как The Witcher и The Witcher 2, но это коллекционные издания, которые предлагают более эксклюзивные вещи, которые вы обычно не найдете в стандартном издании. Чтобы выиграть эту таинственную коробку, пользователям придется принять участие в мероприятии GeForce Greats, поделившись «основной» памятью игры CDPR в теме.

Будут и другие загадочные коробки, которые будут раскрыты в ближайшие дни перед выставкой CES 2025, на которой NVIDIA представит свои GeForce RTX 50 серии Blackwell.